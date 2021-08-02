東京奧運｜男排瘋狂「刁時」挑戰觀眾心臟　連拎兩分唔係咁易

昨日（1日）男子排球分組賽，出現了一局馬拉松式比賽，巴西及法國在第二局不停「刁時」（deuce），多次重複領先及追平的情況，法國去到第11個set point終於把握得到，打了51分鐘，在那一局以39：37勝出。不過，巴西最終打了超過兩個半小時，以局數擊敗法國3：2。巴西球員表示，贏到這場馬拉松式的比賽後，大家更加有信心。



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男子排球B組最後一輪分組賽，巴西及法國合演了一場今屆最緊湊的比賽！首局巴西贏25：22，分數都很接近，到第二局兩隊更加打到難分難解！這局先取25分者勝，如平手則進入「刁時」，直至有一方連贏兩分。法國及巴西在第二局不斷重複「叫糊」及救set point的過程。兩隊的分數由二字頭打到上三字頭，直至兩隊打成37平手。

【網民紛紛上載這場排球馬拉松的截圖】

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巴西球員扣球式發球落網，法國領先38：37。之後一分，法國球員輕輕放網，排球落地，巴西球員終於救不到，法國把握得到今局第11個set point，以39：37結束這局馬拉松式的比賽。這一局，兩隊打了51分鐘，法國追平局數1：1。英語旁述都稱第二局為戲劇性的一局。

法國及巴西這場排球相當緊湊刺激！（Getty Images）

之後幾局，雙方仍然爭持激烈，巴西在第三局贏25：17，法國到第四局又贏25：21追平局數2：2。到15分決勝的第五局，巴西及法國再次難分難解，法國領先14：13獲得首個match point，但法國隨後開波落網，兩隊打成14：14平手。巴西總共連救4個match point，打成17：17。巴西領先18：17後，巴西開波落網，打成18：18平手。最終，巴西先靠一球觸手出界，再以一記扣殺，連取兩分，以20：18贏得第五局，以3：2擊敗法國。只計比賽時間，兩隊合共打了2小時38分鐘。

巴西打B組次名入8強，而法國就以小組第4名晉級。巴西贏出這場馬拉松賽事，肯定士氣大振。巴西球員迪蘇沙（Wallace de Souza）賽後說：「我覺得經過今場比賽後，全隊所有人的信心都大增。我們下場比賽一定會打得好！」男排8強將於8月3日起上演，日本會對東道主巴西，法國會遇上波蘭，意大利鬥阿根廷，最後一場是加拿大對俄羅斯。

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