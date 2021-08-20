【法甲】美斯出場注意？　普捷天奴賽前洩口風：一切非常順利

美斯出場注意！這名阿根廷球王加盟巴黎聖日耳門後，球迷們引頸以待美斯何時披甲上陣，主帥普捷天奴先發出利好消息，直指美斯「一切都十分正面」，隨時在今周聯賽上演地標戰。



美斯職業生涯寫上新一頁，加盟法甲豪門巴黎聖日耳門，與尼馬﹑麥巴比及沙治奧拉莫斯等球星組成超級豪華陣容。

PSG早前上載一張美斯﹑迪馬利亞﹑尼馬﹑麥巴比﹑達斯拿及拿華斯的合照，並配上「今日訓練贏家」的字句，試問這個陣容6打6有輸的可能性嗎？隊友已經試過「MNM」攻擊組合的威力，究竟這個令人聞風喪膽的組合何時才可一同上陣殺敵？

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美斯料本月底首披PSG戰衣 普捷天奴：待狀態十足才出場

這個陣容有得輸咩？（PSG Twitter截圖）

PSG對斯特拉斯堡一仗，美斯因為未有比賽狀態而作璧上觀，這名阿根廷球王及後參與球隊多節操練，地標戰不遠矣？巴黎聖日耳門將於今晚（20日）深夜作客比斯特（Brest），主帥普捷天奴先洩口風，美斯隨時驚喜登場。

美斯加盟後已跟操，普捷天奴指一切都非常順利。（PSG Twitter截圖）

普捷天奴出席賽前記者會時，透露美斯訓練上一切順利，極速融入球隊，談及美斯會否披甲時，這名PSG主帥隨即賣個關子，「一切都非常正面，美斯已融入球隊，全隊上下的氣氛亦十分好。我們現時還未決定今輪賽事的出場陣容，將會再考慮會否派美斯上場。」

球迷們期待嗎？《ESPN》記者則呼籲大家先收起期待，事關他已事先「收風」，美斯今仗將不會披甲，最快在下星期對蘭斯的聯賽才上陣。美斯戰畢美洲盃後，超過一個月未有正式賽事，需要更長時間重拾狀態亦在所難免，美斯登場也遲早的事，球迷們稍安毋躁。

美斯戰畢美洲盃決賽後，已有超過一個月時間未有正式賽事。（資料圖片／Getty Images）

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