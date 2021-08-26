【足球轉會】PSG高層認拒絕皇馬報價　麥巴比為離隊隨時打破承諾

今夏充滿「大刁」的轉會窗，步入尾聲之際，似乎仍有轟動轉會的可能性。皇家馬德里對基利安麥巴比念念不忘，據報早前已向PSG報價，巴黎聖日耳門當然拒絕，體育總監李安納度首度開腔談及這宗交易，他承認麥巴比有離心。



距離「閂窗」不足一星期，熱刺神鋒哈利卡尼率先親自宣布「封盤」，但傳聞轉會「大刁」依然停不了。

與巴黎聖日耳門剩下一年合約的基利安麥巴比，遲遲未與球隊續約。《ESPN》早前透露皇家馬德里向PSG開出1.6億歐元求購麥巴比，卻被拒絕。

PSG體育總監李安納度接受法國傳媒訪問時，開腔談及這宗轉會，直言不會「阻人發達」：「麥巴比確實有意離隊，這是十分明顯。我們斷不能在轉會市場最後一星期改變計劃。一旦他決定離開的話，我們不能挽留，但必須符合球隊的要求。」

麥巴比與巴黎聖日耳門的合約在明年夏天屆滿，如今拒絕皇馬的報價，需要冒人財兩失的風險，李安納度強調球隊立場堅定，希望麥巴比續約留隊，「我不能透露皇馬的報價，我可以肯定的是遠低於我們付出的金額。在球隊的立場，我們希望麥巴比留在隊中，所以我們不會與皇馬作進一步的接洽。基利安曾承諾，將不會免費離開球隊。」

儘管美斯加盟，但報道指麥巴比仍不願意續約PSG。（PSG Twitter截圖）

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