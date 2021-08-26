足球轉會｜巴塞皇馬互不侵犯協定　宿敵有偈傾緣於胎死腹中大計

皇馬傳出斥巨資向巴黎聖日耳門收購麥巴比之際，死敵巴塞隆拿繼續為「瘦身」而破釜沉舟。重臣願意減薪共渡時艱，新星卻未必願意。

嶄露頭角的小將莫里巴仍未跟球會簽訂職業合約，惹來歐洲各大豪門虎視眈眈。不過，巴塞隆拿不擔心「一手湊大」的潛力新星轉投皇馬，因為雙方會長已經「connect」。



巴塞欲與來年6月約滿的莫列巴（Ilaix Moriba），簽訂職業球員合約，但受財困影響，待遇令莫列巴不滿意。洽談陷入膠着，莫列巴只獲安排跟隨巴塞B隊訓練。巴塞會長拿樸達（Joan Laporta）表明不會讓苦心栽培的小將免費轉會，而車路士、多蒙特、RB萊比錫等大會，早已留意莫列巴的進度。

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佩雷斯：巴塞的人，碰不得！（Getty Images）

宿敵皇馬亦有留意莫列巴，但還未出手，已無緣搶人。《每日體育報》（Sport）指，佩雷斯早已跟拿樸達有「互不侵犯」君子協定，原因關乎數月前的歐超聯計劃。雖然計劃胎死腹中，但巴塞、皇馬及祖雲達斯仍未死心，表明會繼續推動。三方同氣連枝，自然保持友好，不會胡亂收購彼此的球員。

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拿樸達表明續約事宜上，不會受球員要脅。（Getty Images）

皇馬早聞莫列巴的續約問題，球探亦極力建議搶人，但佩雷斯與拿樸達惺惺相惜，令世仇忽變好朋友，球會在佩雷斯指示下放棄追逐。報道又指，君子協定不代表放棄轉會市場上競爭，而是不要向對方行將約滿的球員打主意，欲收購對方的球員亦「有商有量」。

巴塞從祖雲達斯羅致比真歷，而艾法美路則轉投祖雲達斯，該宗交易互惠互利。（Getty Images）

西班牙小國腳莫列巴7歲起加入巴塞青訓系統。去季下半季獲主帥朗奴高文擢升至一隊，首次西甲出場已經交出助攻，總計14次上陣，射入1球，助攻3次。上位指日可待，今季開始卻絕迹於一隊。

莫列巴（左）上季在西甲首次上陣就交出助攻。（twitter）

巴塞高層軟硬兼施，會長拿樸達公開表示年僅18歲的莫列巴不願續約，希望他重新考慮，「我們已給予機會，必須以球會為先，球員不能嘗試，甚至強逼會方」。

莫列巴上季曾與美斯同場，自言夢想成真。（Getty Images）

此外，朗奴高文曾親自跟莫列巴傾談，「比起巴塞領隊，那次交流中我更像一個普通人。我想他知道，這個年紀，最重要的不是錢，而是出賽。但他與他的相關人士所作決定，截然不同。」

巴塞的「瘦身」行動持續，老臣子如碧基、佐迪艾巴及布斯基斯均接受減薪續約。但即將約滿的沙治羅拔圖（Sergi Roberto）雖願意減薪40%而續約兩年，但不滿意其他條款，仍未首肯。分析指沙治羅拔圖願意減薪，巴塞方有空間註冊免費加盟的阿根廷前鋒阿古路。

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