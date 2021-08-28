香港足球教練組協會　強調非對抗官方：望捍衛自己的職業

過去兩年疫情打擊香港各行各業，本地體育教練生計亦首當其衝，一班足球教練發起組織「香港足球教練協會」（下稱協會），今日（28日）成立臨時委員會（下稱臨委會），希望為業界爭取權益。



一班足球教練，包括香港超級足球聯賽教練陳曉明、郭嘉諾、「香港足球教練大聯盟」召集人吳子維、曾奪亞洲足協年度最佳女教練的陳婉婷等有見及此，早前發起組織「香港足球教練協會」。

協會今日舉行第一次臨時會員大會，獲約廿名足總註冊教練出席，終選出7人臨委會，包括主席蔡業輝、財政冼家裕及委員陳曉明、陳思駿、古嘉揚、歐陽君毅及沈皓輝。臨委會短期內會再召開會議，安排詳細分工，並將註冊為社團及招收會員。

香港足球教練協會成立7人臨時執委會。（袁志浩攝）

身為足總五人足球教練的蔡業輝透露，眾人籌備協會已有一年多時間，總算「行出第一步」。

他表示首要任務是吸納更多教練加入，增加協會認受性，同時收集意見。「疫情間政府需要聆聽教練聲音，但未必能找到最適合，或可代表全行的意見。我們會擔任前線教練的與政府及足總的橋樑，爭取權益。」

臨委會主席蔡業煇是五人足球港隊教練，是唯一一位在足總內有職位的委員。（袁志浩攝）

至於帶領港超球隊理文殺入亞協盃跨區決賽的陳曉明，就期望協會的成立，能有助大眾接受「教練」是一份專業的工作；惟他強調，協會並非跟足總或政府對抗的團體，「不介意今日不在場的教練多發聲，我們是個中立、整合意見的發言人。」

他嘆指全港足球教練為數不少，惟行業「很脆弱」，在業界內缺乏支援與溝通，呼籲更多人加入。「當大家慢慢意識到要尊重這份工作，或這職業有種東西值得捍衛時，便更明白團結一致的重要，這是我們的使命。」

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