東京殘奧｜港隊朱文佳明戰準決賽　鬥奪標熱門出線關鍵局得來不易

香港殘奧羽毛球選手朱文佳，在東京殘奧男單SH6組別，晉身準決賽，過程驚險又精彩。他在小組賽最後一場對兩屆世界冠軍，一度陷入劣勢，藉着中段發力取得關鍵一局，最後雖然輸波，仍然出線。



SH6組別為短肢組，供能夠站立，四肢較短的運動員參加。朱文佳在A組與兩名英國球手，爭取兩個出線準決賽席位。昨日局數2:0擊敗古布斯（Krysten COOMBS）後，今午對兩屆世界賽冠軍、一號種子舒法特（Jack SHEPHARD）。舒法特在小組賽以0:2不敵古布斯，今仗必須淨勝朱文佳，而且每局分數均要大勝，務求計算細分時獲得優勢。

殘疾人羽毛球的落點，相當刁鑽，令人拍案叫絕。（由香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

朱文佳在首局面對舒法特的來球，受制於刁鑽落點，迅速落後，大敗11:21，讓舒法特燃起出線希望。朱文佳在關鍵的次局，必須盡量爭取分數，務求不要被「大炒」。這位亞殘奧冠軍，開局時三度落後，但落後7:8之際連取6分，一下子反超前兼拉開比數，領先至19:14。不過，舒法特絕非善類，縱然此時出線機會已經渺茫，仍奮力追趕，挽回局點之餘更反先至20:21。

舒法特在劣勢下力爭出線，施展渾身解數。（路透社）

兩人在刁時各不相讓，長、短球互相鬥法，網前球的落點相當精準。朱文佳最終逼得舒法特打落網，而24:22取得關鍵一局。此時，朱文佳不論勝負，已肯定憑總局數，而穩奪出線資格。舒法特在第三局大勝朱文佳21:10，局數2:1獲勝，令A組3人同得1勝1負，但總局數差為「-1」，排在總局數差為「0」的古布斯之後，遺憾出局。

朱文佳在關鍵的第二局未「甩拖」，及早鎖定出線資格。（路透社）

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朱文佳以A組首名出線，出線準決賽，明天與B組次名的巴西球手泰華利斯（Vitor Gonçalves Tavares）爭入決賽。他賽後表示面對世界排名第一的舒法特，壓力巨大，坦言未能發揮自己的速度與力量，「難執行教練的指示，在穩定度、耐性與心態方面都值得檢討」。

振奮！（由香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

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