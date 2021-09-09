全運會｜李慧詩周五戰團體賽爭牌　攀岩代表歐智鋒任開幕禮持旗手

第14屆全運會將於9月15日正式揭幕，但多個項目已經率先展開，其中在東京奧運贏得銅牌的香港「牛下女車神」李慧詩，會在周五（10日）夥隊友出戰場地單車女子團體競速賽，爭奪獎牌。

香港今屆會派出169名運動員，加上66名工作人員前往陝西參加全運會，參與18個項目。攀岩運動員歐智鋒將擔任今屆開幕禮的香港代表團持旗手。



香港將會派出由169名運動員連同66名工作及醫護支援人員組成的代表團，參加9月15日至27日在陝西省舉行的中華人民共和國第14屆運動會（全運會）。今年香港運動員將參與18個決賽項目，包括射箭、田徑、羽毛球、拳擊、皮划艇（靜水）、單車（公路、場地、山地）、馬術（場地障礙）、擊劍、高爾夫球、體操（藝術體操）、乒乓球、跆拳道、網球、排球（沙灘排球）、棒壘球（棒球）、空手道、攀岩及武術（套路、散打）。

自回歸以來，香港已是第7次派員參賽。香港運動員在上屆全運會中奪得2金、7銀及7銅共16面獎牌。攀岩運動員歐智鋒將擔任今屆全運會開幕禮香港代表團的持旗手。

攀岩運動員歐智鋒將擔任今屆全運會開幕禮香港代表團的持旗手。（資料圖片）

雖然全運會的開幕禮在下周三（15日）晚上8時才在西安奧體中心體育場舉行，但多個項目提早展開，有的更會在開幕禮前決出獎牌。李慧詩在周五（10日）將與隊友李海恩及楊礎搖合作，出戰女子團體競速賽，她們先會參加早上9時半起的資格賽，鬥到下午就會決出獎牌。李慧詩在上月東京奧運贏得女子爭先賽銅牌後，沒有回到香港，轉到內地隔離，準備全運會，所以這是她在奧運後的首項比賽。

李慧詩（左一）、李海恩（左二）和楊礎搖（左三）將代表香港參加團體競速賽。（資料圖片/香港單車總會）

除了李慧詩之外，香港代表曹星如亦會在周五出戰男子57公斤級拳擊，首仗16強將遇上煤礦體協代表團的王鑫炎，後者在全運會資格賽以第5名取得代表資格，在賽事不設銅牌戰下，曹星如只要晉身4強就能穩奪獎牌。

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曹星如（左）與教練伍浩文（右）準備出戰全運會。（影片截圖／香港拳擊總會提供）

同場加映！李慧詩奧運後在IG與網民的精警對答：（按圖放大）

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全運會港隊運動員每日成績：

9月8日：

羽毛球男子團體E組第四場，港隊以場數2：3不敵江西。雖然港隊在兩場雙打都贏波，但其餘3場單打都落敗。

9月7日：

羽毛球男子團體E組第三場，港隊以3：0贏遼寧，取得分組賽首勝。

網球女單，張瑋桓在8強面對四川球手王雅繁，首盤贏6：4，但連輸5：7及0：6，以盤數1：2出局。

9月6日：

男子棒球分組賽B組第三場，港隊以2：13負於四川隊。

羽毛球男子團體E組第二場，港隊以場數0：3不敵廣東。

網球女單，王康怡以0：2不敵湖北的球手；張瑋桓因為江西的對手比賽期間退出晉級。

9月5日：

男子棒球分組賽B組第二場，港隊以0：15負於廣東隊。

羽毛球男子團體附加賽，由李卓耀、黃永棋、柯展聰等組成的港隊，以場數3：2擊敗山東。港隊之後出戰E組首場，以場數0：3不敵福建隊，當中李卓耀以20：22及9：21敗於諶龍手下。

羽毛球女子團體附加賽，由吳芷柔及吳詠瑢等組成的港隊，以0：3不敵廣東。

網球混雙，王康傑、王康怡在次圈以0：2不敵江蘇組合；廸安、張瑋桓則以1：2不敵廣東組合。

9月4日：

男子棒球分組賽B組第一場，港隊以0：10負於天津隊。

網球男雙，王康傑、廸安在8強以0：2不敵江蘇的組合。

網球女單，張瑋桓在次圈以2：0勝湖南的球手。

9月3日：

武術（套路）團體（男子劍術），陳錦松得8.33分，排第13位

武術（套路）團體（女子二人器械（含徒手與器械）對練），沈曉榆、袁家鎣得9.403分，排第13位。總計團體各項，港隊得25.933分，排第13位。

武術（套路）男子太極拳、太極劍全能，楊頌熹在太極拳得9.52分，排第8位，之後在太極劍得8.326分，排第13位，最後總分17.846分，排第13位。

武術（套路）女子太極拳、太極劍全能，莫宛螢在太極拳得8.243分，之後在太極劍得8.916分，總分得17.159分，排第13位；楊千締就分別得8.003分及8.006分，以16.008分排第14位。

網球男單，廸安在次圈以0：2不敵浙江的選手；王康傑同樣以0：2負於江西的球手。

網球女單，王康怡在次圈以2：0贏廣西的選手；胡可澄就以0：2不敵湖北的球手。

網球混雙，王康傑、王康怡首圈以2：0贏貴州的組合；廸安、張瑋桓亦以2：0贏澳門的組合。

9月2日：

武術（套路）男子南拳、南刀、南棍全能，劉子龍先在南拳得9.723分，排第4位；在南刀得9.02分，排第14位；在南棍得9.403分，排第10位；總成績28.146分，在14位參加者中排第12位。

武術（套路）女子長拳、劍術、槍術全能，沈曉榆在長拳得7.994分，排第14位；在劍術得8.26分，排第14位；在槍術得7.646分，排第14位；總成績得23.902分，排第14位。

武術（套路）團體（男子槍術），陳錦松得8.2分，排第13位。

網球男單，廸安在首圈以2：0擊敗山東的對手；計維宇就以0：2不敵另一位山東選手。

網球女單，王康怡在首圈以2：0擊敗遼寧的對手；伍曼瑩就以1：2不敵山東的選手；胡可澄則以2：0贏廣東的球手。

網球男雙，王康傑、廸安次圈以2：0擊敗河北的組合。

9月1日：

武術（套路）男子長拳、刀術、棍術全能，郭君晧只出戰長拳，獲8.963分，在13名選中排第13。

武術（套路）女子南拳、南刀、南棍全能，李泳容及劉寶欣只參與女子南拳及南刀，兩人同樣沒有參加南棍。李泳容在南拳得7.916分，排第13，之後在南刀得7.883分，排第13；劉寶欣在南拳得7.046分，排第14，之後在南刀得7.686分，排第14。

網球男單，王康傑在首圈以2：0勝陝西的選手；吳奇龍就以0：2不敵浙江的球手。

網球男雙，王康傑、迪安在首圈以2：0擊敗北京的組合；韋正樺、吳奇龍就以0：2負於河北的組合。

網球女單，張瑋桓在首圈以2：0擊敗黑龍江的對手。

網球女雙，吳筠柔、胡可澄在首圈以1：2不敵吉林的組合；張瑋桓、王康怡就以0：2負於浙江的組合。