世盃外｜美斯連中三元領軍主場報捷　回國慶祝美洲盃奪冠變喊包

經歷「巴阿大戰」的拉人鬧劇後，4名阿根廷英超兵立即返回歐洲，其餘球員繼續行程，重返阿根廷主場鬥玻利維亞，結果由隊長美斯大演帽子戲法，領軍3球輕取對手。

阿根廷美洲國家盃奪冠後，首度回國出賽，衣錦還鄉，興奮之情不言而喻，美斯更掉下男兒淚。



世界盃南美洲區外圍賽，球迷引頸以待的「巴阿大戰」，卻因為阿根廷4名英超兵入境時違反防疫規定，巴西衛生部門及警方齊到球場執法，大戰受阻更被腰斬。

阿根廷四將已返歐隔離 熱刺料處罰三將強行為國效力

阿根廷英超兵入境巴西疑提供假資料 巴阿大戰腰斬收場

4名當事人馬天尼斯﹑貝安迪亞（Emiliano Buendia）﹑基斯甸羅美路（Cristian Romero）及盧施素（Giovani Lo Celso）已速速「閃人」，隨即返回歐洲，其餘國家隊隊友則在阿根廷準備對玻利維亞的世盃外。

阿根廷疑似違例四將：

阿根廷繼續由隊長美斯領軍，夥拍拿達路馬天尼斯及迪馬利亞攻堅，這名阿根廷球王今仗再度發威，上半場中段以推左走右避過對手，再在禁區頂妙射建功，13分鐘先開紀錄。戰至下半場中段，阿根廷一次巧妙的小組入楔，順利撕破玻利維亞防線，美斯近門射成2：0，加上完場前補射錦上添花，以3球淨勝對手。

美斯今仗連中三元，在國家隊累積入球至79球，打破比利保持的紀錄，成為南美洲國家隊入球王，亦是國家隊生涯第7次「戴帽」。

美斯今仗連中三元，再度打破球王比利的入球紀錄。（路透社）

美斯開紀錄精彩一幕：

MESSI IS OUTRAGEOUS MAN! WHAT THE HELL 🤯 pic.twitter.com/6wvNyP0Evv — mx (SUSPENDED) (@MessiMX30i) September 9, 2021

阿根廷贏得美洲盃後，今仗首次返回主場出戰，特意舉辦儀式，慶祝國家隊奪得大賽冠軍。衣錦還鄉，美斯心情激動，不禁落下男兒淚，隊友隨即送他一個溫馨的擁抱，及後隨即收拾心情，與隊友們齊齊慶祝。

回國慶祝，美斯百般滋味在心頭。（路透社）

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美斯接受訪問時，情緒依然激動，憶起一路走來的路後，特別感觸，「這個是值得慶祝的時刻，終於等到這一刻，加上過往多次的嘗試，勝利的感覺更加高興及強烈。我的家人今仗亦在看台，很高興可以與他們分享勝利的滋味。」

Video of the day. Leo Messi crying tears of joy after finally celebrating Copa America with Argentinian people. 🇦🇷🏆 #Messi



…and yes, it’s even more beautiful than his great hattrick scored tonight, becoming best South American scorer in history.pic.twitter.com/28Hbl7LBEZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2021

巴阿大戰鬧劇收場：