英超熱話︱利物浦小將被詛咒　開腔反抽曼聯水：冠軍少過我雙腳

利物浦18歲小將哈維艾利洛（Harvey Elliott）早前對列斯聯時被對手攔截，證實左腳足踝重創。他在網上被敵對球迷詛咒「行唔返」，選擇開腔反擊。



艾利洛在比賽後即時送院治理，他於周二已順利完成手術。這位紅軍新星正在醫院休養，並在社交網站報平安，感謝所有人的支持，「復康之路正式展開，風暴過後會是燦爛的天空。」

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艾利洛在鬥列斯聯時重創，旁邊的隊友沙拿緊張地呼叫軍醫。（Getty Images）

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不過，有利物浦死敵曼聯的球迷就在網上大潑冷水，留言詛咒艾利洛「以後也不能再走路」。艾利洛很快就作出回應，反諷道：「我有兩隻腳，數量比曼聯過去8年贏得的冠軍還要多。」

艾利洛順利完成手術，在網上報平安。（IG@harveyelliott07）

艾利洛不忿曼聯球迷狙擊，在網上作出回應。(網上圖片)

雖然有紅軍擁躉對艾利洛大膽反擊讚好，但有心水清的網民就發現，其實艾利洛計錯數。

事關曼聯在自2013/14球季起，先後贏得4座錦標，包括足總盃、聯賽盃、社區盾及歐霸盃；數量跟同期的利物浦一樣（英超、歐聯、歐洲超級盃及世界冠軍球會盃）。

有球迷隨即回應，笑言數學不是艾利洛的強項，也有人恥笑他這段時間除了做物理治療，更應多上數學課。而據紅軍隊醫透露，這位小將如無意外，有望於今季內復出。

外國網民回應艾利洛抽錯水：（按圖放大）

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