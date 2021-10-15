秋天行山季節又到了！　山友休季後出山要注意的四件事

秋天行山季節又到了！「心郁郁」想出山的朋友有什麼要留意？

過了中秋節，踏入10月，本應已是深秋季節，但香港天氣仍像夏天。不過，隨住接近冬天，香港的日照時間愈來愈短，傍晚6時就日落天黑，行山人士計劃行程時，盡量訂於下午5時前完成。

有些朋友在夏天休季少運動，體能狀態或會下降，秋天出山初期不宜高估自己的能力，最好挑選難度較低的路線熱身。裝備方面，大家還要留意久未穿著的行山鞋容易甩底。



（一）小心行山鞋甩底

行山季節初期是行山鞋甩底的旺季。長期不穿著的行山鞋，鞋底膠質會老化及硬化，一旦突然「解凍」便要它操勞整日攀山涉水，可能就會在山上甩底。有人會帶備索帶、膠帶或短繩行山，以防萬一，若鞋底甩了，都可以馬上修補，捱到落山。

如果家中的行山鞋被打入「冷宮」太耐，最好行山前穿它行街幾次。（資料圖片/余俊亮攝）

預防勝於補救，最理想的是每隔幾個月就找機會穿行山鞋出街一次，讓膠質保持彈性。若果你的行山鞋已經在鞋架、鞋盒裏封塵一年，甚至更耐，建議你去行山前，穿它去行街或上班幾日，看看它有沒有出問題；如果沒有問題，才好穿去行山。行山鞋在街上甩底，肯定好過在山上甩底。

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此外，如果慣用行山杖的朋友，亦應該檢查好裝備，例如在家中開行山杖一試，看看一些扭制及接駁位有沒有問題。

除了行山鞋之外，亦要檢查行山杖。（資料圖片／顏銘輝攝）

（二）勿高估自己體能

有山友不懼炎熱，夏天照樣登山，但部分會選擇休季，待天氣轉涼才上山。可能你上個秋冬狀態大勇，可以行足全日，上落天梯也不累，「針草帽」都沒有難度，但始終隔了大半年，如果夏季沒有保持運動，體能狀態肯定會下滑。故此，久休復出的話，建議頭幾次行山選擇難度較低的路線，先了解自己目前的體能，再慢慢操起狀態，循序漸進。太耐沒有行山的話，上斜及樓級時也不宜太心急，最好緩緩而上，讓身體適應。

久休復出行山的朋友，最好先選擇一些難度較低的路線。（資料圖片/顏銘輝攝）

（三）天氣有時像夏天

儘管已到秋天，氣溫已比炎夏時略降，但肯定說不上清涼，中午氣溫仍可達30度，如果加上日曬的話，都會幾辛苦，所以行山人士都要帶夠清水飲料及防曬裝備。別以為秋天就一定是秋高氣爽，香港的秋天有時仍像夏日，天氣變化很大，間中會有雷暴驟雨，所以行山時最好帶備雨具，並留意天文台的最新天氣預報。

雖然已經踏入10月，但中午的氣溫都可能高達30度。如果行山到午間太曬太熱，最好找個陰涼處休息。（資料圖片/顏銘輝攝）

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（四）留意住日落時間

在夏天，玩到晚上7時，仍覺天空還亮，但入到秋冬季，下午5時已昏暗，未到6時，已經覺天色漆黑，所以行山人士一定要注意落山時間。踏入10月，香港的日照時間愈來愈短。據天文台的年曆，10月初的日落時間大約是傍晚6時，但到10月底已經提早到5時50分左右，去到11月，就會在約下午5時40分日落。如果沒有行夜山準備，建議行山人士在計劃行程時，預算最遲5時落山。

秋冬季日短夜長，下午5時後天色便開始昏暗，建議行山人士預算5時前落到山。（資料圖片/顏銘輝攝）

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