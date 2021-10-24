渣打馬拉松2021｜黃啟樂初馬奪冠獻外婆　失速累透卻跑出最美風景

今屆渣打香港馬拉松男子全馬最後100米，26歲的黃啟樂，用上擅長的1500米中距離速度，壓過領先了超過40公里的日本跑手城武雅，人生初馬就奪得冠軍，也是第一次站上渣打馬拉松頒獎台。

他說，要將冠軍獻給天上的她。



沒有海外跑手參賽，今屆渣馬所有獎項都是本地跑手之爭。男子全馬冠軍，勢成魏賡、尹焯熙、黃啟樂，以及居港日本跑手城武雅的囊中物。

這是黃啟樂的人生初馬，他一直是1500至5000米的中長距離跑手。

黃啟樂以中距離跑的速度，為今屆全馬送上最精彩一幕。（張浩維攝）

42.195公里是他從未經歷過的漫漫長路，黃啟樂一直處於領先集團。賽事進入中環，他與城武雅漸漸甩開對手，單打獨鬥爭奪冠軍。但越過龍和道隧道，城武雅上斜時發力，把黃啟樂甩開，勝負似乎已決。未料，好戲在後頭。

城武雅進入銅鑼灣，出盡所有力量以求帶返終點。黃啟樂此時重現鏡頭前，發力衝刺。城武雅以為冠軍在望，但從跑姿所見，已經乏力。就在最後約100米，黃啟樂帶來精彩一幕——他步大力雄，幾個箭步後上壓過城武雅，終以2小時31分10秒衝線，4秒力壓城武雅奪得冠軍。香港舉行的渣馬，終於出現港男總冠軍。

黃啟樂（中）最後壓過城武雅（右）。（張浩維攝）

黃啟樂後上奪冠。（張浩維攝）

這段路，才短短幾秒，黃啟樂的腦海卻浮現許多畫面。

「想起過往的辛酸，之前的辛苦比最後臨尾爆發那一下更辛苦吧！」那些苦，是受傷兩年，上屆因為膝傷無法參賽；也是香港人對於中距離跑的冷漠；更是婆婆昨天出殯，人生第一次經歷生離死別之痛。

「公公在我出世之前已經走了，婆婆昨日出殯，那是我人生第一次經歷生離死別。婆婆沒看過我跑步，但她很愛惜我，我做什麼她都會支持，我想，這個冠軍會不會是送給她的禮物？」

黃啟樂與城武雅鬥足全程。（張浩維攝）

黃啟樂過往參加渣馬，無論10公里或半馬，都未曾站上頒獎台。今天一戰，是他第一次跑全馬，也是第一次在渣馬獲獎。談到最關鍵一刻，他說，人已累透，並且失速，竟在此時用上最擅長的東西：「最尾真的靠意志，我告訴自己，第一次跑全馬，無論如何都是PB吧！我真的累透失速，但我用回中長距離練到的，頂住乳酸，不停push自己，所以最後一刻爆發。」

全馬男子三甲：冠軍黃啟樂（中）、亞軍城武雅（左）、季軍魏賡（右）。（葉詩敏攝）

對香港人而言，「中長距離」或許是陌生的，1500米、5000米，大概只是田徑場裏既不及百米飛人般矚目、又沒如道路賽的馬拉松般受歡迎的賽事。黃啟樂從中學的400米、800米，跑到大專成為5000米、10公里跑手，此後又因為傷患改以1500米作為短期主項，不管哪個項目，他都不算是矚目的跑手。今次備戰馬拉松，他原本都是自己鑽研技術和戰術。幸有今天奪得季軍的魏賡與他一起訓練，分享「跑馬」知識和經驗，他終能跑出佳績。

他感恩跑友並肩作戰，才有機會想得更遠，遠至奧運舞台：「全馬是我的理想，我都想搏奧運，或許這目標太遠大，但捱了好幾年，現在總算踏出第一步。我覺得，如果我現在不跳出comfort zone，奧運就只會得個講字，我一定要逐步計劃，如何拉近自己與亞洲水平的距離。我跑的時候都在想，自己跟亞洲水平相差多少？」黃啟樂說，相信2024巴黎奧運還未是時候，但一定逐步部署，向往後的奧運進發。

黃啟樂小時候是游泳運動員，靠游泳成績入讀體藝中學。（資料圖片）

近年的香港長跑界陸續浮現新面孔，在香港紀錄保持者黃尹雋北上訓練，周漢聶負笈英國牛津，今屆渣馬除了魏賡和尹焯熙，又多了26歲的黃啟樂。或許我們還未趕及認識他，就連魏賡亦替黃啟樂說話，「中長距離關注度低，資源少，希望大家多點關注新面孔」，但黃啟樂從來沒失去的，就是對跑步的熱愛，「只要喜歡跑步，就會想愈跑愈長，跑的距離短，能夠享受的風景太少了」。

眼下的人事物不一定時刻優美，但只要堅持過來，終究迎來一道叫做「值得」的風景。

了解黃啟樂的故事：

【跑手接龍・黃啟樂】後備跑手・身體未能進步 就讓腦袋進步