英超｜車路士作客繼續強勢　3球淨勝李斯特城坐穩榜首

英超周六頭場，榜首的車路士作客硬撼李斯特城，即使盧卡古及迪姆華拿繼續缺陣，並不影響車路士的攻力，上半場由魯迪格及尼高路簡迪各建一功，加上後備入替的普列錫奠定勝局，作客3球淨勝李斯特城，穩居榜首位置。



今年國際賽期告一段落，英超「一哥」車路士作客挑戰李斯特城，箭頭盧卡古及迪姆華拿繼續養傷，前線由夏維斯擔正掛帥，美臣蒙特及赫臣奧杜爾從後支援。

開賽初段，李斯特城防線已響起警號，芝維爾左路殺入禁區起腳，皮球中楣彈出。戰至14分鐘，車路士憑一次角球打開紀錄，芝維爾開出角球，後上助攻的魯迪格回身頭槌破網領先。李城的盧卡文（Ademola Lookman）一度將皮球送入網，可惜越位在先食詐糊。

魯迪格頂入頭槌先開紀錄。（路透社）

追平不果，倒戈的簡迪中路長驅直進，一直未有李城球員阻其去路，簡迪推順起腳，射門剛好被伊雲斯遮擋，卡斯柏舒米高再度失守，車路士28分鐘擴大領先優勢。

簡迪遠射建功攻破舊東家的大門。（Getty Images）

落後兩球的李斯特城，主帥羅渣士換邊後「撳掣」換入占士麥迪臣及伊恩拿祖，希望盡早收復失地。戰至下半場中段，艾馬迪的冷箭及華迪的近門頭槌同樣無功而還。車路士的薛耶治及普列錫齊齊入替，二人其後合力炮製入球，「美國隊長」門前撞射得手，71分鐘領先至3：0。

車路士其後再有破門機會，惟赫臣奧杜爾及普列錫的攻門接連越位在先，縱然如此，「車仔」絕對夠贏，結果以3球淨勝李城。

普列錫近門建功，攻入今季第2個聯賽入球。（路透社）

車路士今場隊長佐真奴因傷退下火線。（路透社）

英超第12輪直播賽程：

+ 1

👇點圖睇：英超前列防中比較 👇

+ 13

延伸閱讀：

C朗回流曼聯人工開支大增23% 業績證周薪冠絕英超

英超熱話︱蘇斯克查實驗式改造查頓辛祖 一個情況下或大派用場

英超︱蘇斯克查任內曼聯轉會開支封王 北倫敦雙雄排名竟高過曼車

金錢足球︱C朗回流曼聯人工開支大增23% 業績證周薪冠絕英超

英超︱普巴開出留隊條件 曼聯難以應承續約談判再陷僵局

足球轉會︱曼聯為失去普巴作準備 與利物浦爭奪6000萬鎊英軍中場

英超熱話︱曼聯最新統計揭C朗跑動少 馬古尼費特數據下無所遁形