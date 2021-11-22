跑步｜21歲新星破半馬世績有力衝擊大關　奧運奪銅後回歸康莊大道

事隔快一年，男子半馬世界紀錄，再次推前。

葡萄牙首都里斯本周日（21日）舉行本年度里斯本半馬賽，烏干達跑手、去年半馬世界賽冠軍基比武在平坦的海濱賽道跑出頂級水準，以57分31秒衝線，剛好打破保持不足一年的舊世績。



里斯本半馬全程在沿海的大道上作賽，平坦寬闊有利跑手跑出好成績。翻查歷史，賽事至少三度出現男子半馬世界最快時間，2010年一回更獲認可為世界紀錄。

基比武在里斯本半馬大幅拋離對手。（Twitter）

年僅21歲的基比武（Jacob Kiplimo）全程保持在2分44秒左右的極快步速，可謂一枝獨秀。他最終以57分31秒衝線，大勝對手逾兩分鐘掄元。成績不僅較去年贏得波蘭半馬世界賽時快逾1分鐘，更以「精準」距離刷新世界紀錄。

不多不少，衝線時僅僅快世界紀錄一秒。（twitter）

基比武在今夏東京奧運代表烏干達上陣，參與5000米及10000米，後者獲得銅牌。相較國家隊友查普達基分別在5000米奪金、10000米得銀，基比武更適合大路上作戰。而且，按今回成績，基比武以40分27秒通過15公里，伸算半馬完成時間，有力衝擊57分大關。而他不過21歲，可謂「大把世界」。

基比武在東京奧運獲得一面銅牌。（Getty Images）

半馬舊世界紀錄為去年12月，肯尼亞跑手簡迪（Kibiwott Kandie）在西班牙華倫西亞所創的57分32秒。男子半馬世界紀錄從多年未破，變成近年「每年一破」，2019及20年均有跑手刷新世績。

基比武賽後與記者一起慶祝。（twitter）

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