劍擊．香港公開賽｜何思朗佩劍封王　一往無前全靠無窮熱血

香港公開劍擊錦標賽次日賽事，男子佩劍港隊代表何思朗力挫隊友羅浩天，大勇封王，基本上穩奪來年的亞運資格。



何思朗挾上次公開賽奪冠的氣勢，以頭號種子身份殺入淘汰賽，連續大勝兩場15：3晉級4強，再擊敗隊友周頌羲，決賽與羅浩天爭標，終以15：9力克隊友奪冠。

一個比賽冠軍，不是何思朗的終極目標，「今次冠軍是其中一個」，這個錦標，只是旅程的其中一步。

何思朗靠熱血延續運動員生涯。（李澤彤攝）

「趁後生就盡可能追夢，不要被世俗事情所拘束，先把學業、工作擱在一邊，將時間、心力放在劍擊上，善用這份熱血追趕與世界的距離，我這份熱血會繼續燃燒，直至燒不了的一刻。」

即使花劍有奧運金牌、重劍有世界第一，佩劍的戰績相對暗淡，對何思朗根本沒有影響，無論世事變改，他的世界只有一件事，專心一意做好自己，這團看似燃燒不盡的火，帶動何思朗，亦帶動男子佩劍。

男子佩劍決賽，何思朗（左）擊敗羅浩天（右）。（李澤彤攝）

縱然如此，26歲的何思朗亦要為將來打算，他坦言未來亦有其他人生目標，若果沒有另一半的話，他打到50歲也可以，但如今最少要打好未來的亞運及奧運。

何思朗表示今次賽事比練習發揮更好，與亞博這個地方亦有關係，「今次賽事很有規模，今次4條顏色劍道加上決賽台，很有大賽的感覺，劍道的『嗒嗒聲』好正，同時引發我的爭勝心。」

羅浩天（圖）於決賽不敵何思朗。（李澤彤攝）