中華台北女將惹隊服風波仍任持旗手　體育不分國籍爭議登日媒熱搜

北京冬奧周五（4日）揭幕，中華台北速度滑冰代表黃郁婷，雖在社交媒體上載身穿中國隊隊服訓練短片引發熱議，但在今屆代表團中參賽經驗最豐富的她，仍獲任為中華台北隊持旗手。
原本中華台北代表團宣布不參加開閉幕典禮，但後來經過國際奧會建議後，仍會派出代表參加，中華台北隊被安排在第11位進場。
持旗手一男一女，據台灣傳媒周四（3日）晚上報道，日前穿上中國隊服拍片的速度滑冰好手黃郁婷，將擔任女持旗手，夥拍滑雪男將何秉睿進場。
黃郁婷連續兩屆代表中華台北參加冬季奧運，穿上中國隊隊服引起風波後，堅持「運動歸運動，在運動界裏，我們沒有國籍之分」，惹來不少台灣網民在網上抨擊。
中華台北奧委會副主席蔡賜爵表示，在考慮開幕禮持旗手時，何秉睿是男子代表的不二人選，因他是代表團中唯一男運動員，在女持旗手則考慮選手的經驗，黃郁婷個人第二次參加冬奧，於情於理都是女持旗手最合適人選。
中國隊服的爭議持續延燒，這場風波也吸引日本媒體報道，還登上《Yahoo！》熱門搜尋。
有日本網民表示，「不打算回台灣了嗎？行為太輕率了」、「代表台灣參加奧運，還主張『體育不分國籍』不太合理吧？」。
點圖睇：中華台北滾軸溜冰女王黃郁婷
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