俄冰球國門赴美打NHL前突被拘　「叛國」擬被強行送上烏克蘭前線

撰文：吳慕兒
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俄羅斯冰上曲棍球國家隊門將費度托夫（Ivan Fedotov），簽約加盟美國NHL球隊費城飛人（Philadelphia Flyers）後擬遭報復，被俄方以「逃避兵役」為由，強行被徵召入伍，更被指將被送往烏克蘭作戰。
一名俄羅斯記者諷刺，費度托夫：「不了解蘇聯時代已重臨」。

今年2月，費度托夫代表俄羅斯出戰北京冬奧。（Getty Images）

俄羅斯媒體報道，25歲的費度托夫7月1日被當地軍方以懷疑逃避兵役為由扣留，當晚在聖彼得堡軍役處被送進醫院留醫至7月2日晚上。俄羅斯當局並無就事件發出正式聲明，也無公布費度托夫的健康狀況。

費度托夫是俄羅斯冰上曲棍球界其中一位最佳守門員，也是國家隊成員，今年2月代表俄羅斯出戰北京冬奧，正選上陣領軍獲得銀牌。上月他跟美國NHL球隊費城飛人以110萬美元簽下合約，預備離開正在效力的俄羅斯球會中央陸軍（CSKA）。

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費度托夫日前在聖彼得堡一個溜冰場外被救護車送往醫院前情況，身旁的女士被指為她的母親。（網上圖片）

消息指，他日前被拍攝到在聖彼得堡一個溜冰場外被軍方拘捕。在蘇聯時代，中央陸軍擁有軍方背景，他們是當地最強冰球隊。蘇聯解體後，改由俄羅斯政府為大股東的俄羅斯石油公司（Rosneft）持有，但仍與軍方關係密切。

俄羅斯媒體Fontanka報道，原本將前往美國展開生涯新一章的費度托夫，很大機會被送到俄羅斯軍隊服役，也有可能因逃避兵役被判監。俄記者Dmitry Navosha指出，「他因『逃避兵役』被扣留」，並諷刺地指對方「根本不了解（蘇聯時代）已重臨」。

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身高6呎7吋的費度托夫，是俄羅斯及中國冰球聯賽（KHL）其中一位最佳球員，他曾公開表明到NHL發展意願。今次俄方行動，被外媒解讀為「針對叛國者的報復行動」。目前他的行踪未明。

主管俄羅斯冰球的羅曼羅騰保（Roman Rotenberg），是俄羅斯總統普京親信波利斯羅騰保（Boris Rotenberg）的兒子。羅騰保父子均因為與普京的密切關係，遭美國制裁。

Fontanka引述消息人士稱，俄軍方檢察處相信「有足夠證據起訴費度托夫逃避兵役」。有報道指出，費度托夫雖然在芬蘭出生，及後才回到俄羅斯成長，「但他身為中央陸軍球員，已可被視為軍人」。俄羅斯精英運動員被召入伍例子絕無僅有，被派往烏克蘭前線作戰更是聞所未聞。

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