【足球往事】父親離世一度沉淪　巴西「皇帝」阿祖安奴的自我救贖

《Winning Eleven》是不少足球Game迷的童年回憶，其中一人被譽為「最屈機球員」，那就是巴西一代射手阿祖安奴（Adriano Leite Ribeiro）。 被外國球迷稱為「皇帝」（Imperador）的他，因父親離世一度沉淪，最後34歲時退出球壇。近年這名球星走出喪父之痛，成為了運動用品公司的銷售經理。

阿祖安奴18歲首次代表巴西國家隊，很快就被視為朗拿度的繼承人。在朗拿度缺席之下，阿祖安奴在2004年美洲國家盃射入7球，助「森巴兵團」奪得該屆冠軍，並贏得了賽事金靴獎。

最為人津津樂道的是，他在《Winning Eleven 10》（又稱Pro Evolution Soccer 6）的數據強得驚人，進攻90、最高速度88、加速90、盤球精度86、盤球速度82，都是十分不錯的數字。

阿祖安奴年少成名，更被視為朗奴度的接班人。（Getty Images）

《Winning 10》國米陣容：

+ 5 + 5 + 5

不過，這名國際米蘭射手最「屈機」的卻是98的身及99的射門力度，簡直是到達「力王」境界。射門力度達99，射門精度雖不到90，但亦有89，再加上射術有88，不少玩家用國米或玩Master League用阿祖安奴時，最簡單的戰術就是盡快將球送給阿祖安奴後起腳。

事實上，除了阿祖安奴，其隊友列高巴亦異常「屈機」，前線拍檔馬田斯更是速度99的「超級快馬」，另外陣中的辛尼迪、哥度巴、托度等人亦十分強。為什麼國際米蘭會如此勁？這跟廠商Konami的監製高塚新吾有關。由於高塚是國米球迷，尤其喜愛阿祖安奴、列高巴，故兩人「屈機」完全是因為高塚先生對他們的愛。

阿祖安奴曾是球壇最炙手可熱的球星。（Getty Images）

阿祖安奴的Winning 10的「屈機」數據。（網上圖片）

伊巴：他是隻純粹的野獸

當然，兩人在現實世界亦是好波之人，故未見球迷有太多批評，指兩人破壞了遊戲平衡。阿祖安奴當時好波到什麼地步？不可一世的瑞典球星伊巴謙莫域都為之折服，更曾這樣讚美同效國米的阿祖安奴：「阿祖安奴可以在任何角度射門，沒有人可以攔得住他，沒有人可能從他腳下搶走皮球，他是隻純粹的野獸。」

阿祖安奴深受玩家喜愛的另一點，為當時24歲的他仍有進步空間，在Master League這個養成模式十分好用，筆者記得當時用阿祖安奴，可升到進攻99、射門精度、射術都達99，而且速度到90中，長短傳精度都可升到黃字（80以上）。

列高巴於Winning亦是一名「屈機」球員，圖為Winning 8的數據。（網上圖片）

在國米贏得4次意甲冠軍，國家隊雖未曾贏過世界盃，但亦贏過美洲國家盃，如日方中的阿祖安奴卻一夜間變了樣。

辛尼迪曾透露：「阿祖安奴收到一通巴西來的電話：『爸爸走了。』我見到他在自己的房間扔電話並慘叫起來，那種叫法是不能想像的。之後我跟會長莫拉堤決定視他如弟弟一樣照顧，那時的他仍不停入波，指向天空將每一球都送給父親，但自那通電話後一切都變了。我們沒能將他從抑鬱症拯救出來。」

辛尼特又指，哥度巴曾經想激勵阿祖安奴專注足球：「阿祖安奴，你是朗拿度及伊巴謙莫域的混合體，你知道你可以成為史上最強的足球員嗎？」

阿祖安奴曾被影到舉槍相，外國傳媒都以「墮落」形容這名一代射手。（網上圖片）

喪父沉淪 足球路走入谷低

喪父之痛使阿祖安奴沉淪，2006至07年球季兩次被捉到外出「夜蒲」，通宵達旦地遊玩令他表現變差，更曾不獲時任巴西領隊鄧加召入國家隊，要求他「改善習慣」、「專注足球」。

2009年解約離開國米，阿祖安奴回國加盟法林明高，於巴甲30場攻入19球，助這支巴西球隊贏得1992年首次聯賽冠軍，似是「王者歸來」，翌季更重返歐洲加盟羅馬。可是，他在羅馬，但酗酒的問題使他表現下滑，最後7個月後就遭羅馬解約。

阿祖安奴2010年更曾因涉嫌運毒被捕，最後因證據不足而未被起訴，但這時候的他與足球的距離已經愈走愈遠，2016年於美國第四級聯賽上陣過一次後，就沒有再於綠茵場上出現。

阿祖安奴已經38歲，網上會見到他跟朋友聚會的照片，笑容滿面終於走出父親離世的傷痛。（instagram @adrianoimperador）

離開球場，阿祖安奴變成「素人」，當上運動用品公司的銷售經理。（instagram @adrianoimperador）

擔任鎖售經理 不時落區行善

離開球場後，阿祖安奴曾被影到與里約熱內盧的黑幫過從甚密，又曾上載拿着槍械耀武揚威的照片。不過，38歲的阿祖安奴近兩年改變了不少，住在里約高尚住宅區，不時都會與兒時好友開着「綿羊仔」，走到貧民區向小朋友派發食物。

這名為巴西射入27球的球星，離開球場後亦放低了身段，成為了一間運動品公司的鎖售經理，於其Instagram有時會見到他「扮工」的相片。雖然不再是球星，但「Imperador」的名聲不減。

雖然沒有成為史上最強的球員，但阿祖安奴98身位、99射門力度的「力王」形象，將永留於球迷心中。

【《FIFA 21》Career Mode潛力最高20人】

+ 14 + 14 + 14

《FIFA 21》能力值跌幅最大球員Top 10：

+ 4 + 4 + 4

《FIFA21》能力值排名1至10球星：