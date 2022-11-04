澳職方程式｜FC悉尼3場不敗氣勢勁　作客布里斯班半場夠力屠獅

FC悉尼今季有回勇跡象，連續3仗不敗。今周作客開季未嘗一勝的布里斯班獅吼，理所當然被看高一線。（球賽編號：FB4740，11月6日正午12時開賽，無綫MyTV Super App直播）



FC悉尼上季常規賽只排第8，6年來首次喪失季後賽資格，今季捲土重來，雖然開鑼戰落筆打三更，但隨後3場錄得2勝1和。

上周則以3:2力挫10人應戰的FC麥克阿瑟，值得一提，悉尼暫時成績是作客勝過主場，兩場勝仗都在客場取得。

獅吼雖然今季開局沒有上季糟糕，但依然是頭4輪未獲一勝，只得3和1負，問題在於攻力太弱，4仗僅入1球。

今季從英倫來到澳職的前鋒查理柯士甸，是目前唯一的入球者，但略嫌太喜歡與對手，在禁區內硬碰硬，沒有為隊友創造出空間，變相限制了進攻板斧。

悉尼火力遠勝獅吼，開季4仗入10球，當中有一半在上半場取得，而且客場兩戰都在半場領先，與獅吼的對賽近4次先開紀錄的都是悉尼，因此「半場主客和」選悉尼半場客勝冇走雞，兼敲入球大更佳。

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