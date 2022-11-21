世盃戰記｜大熱巴西尼馬領銜撼塞爾維亞　森巴兵食「塞」開主勝

爭標大熱門巴西位於世界盃G組，周四首戰鬥上屆與他們也是同組的塞爾維亞。森巴兵團狀態大勇，火力強勁，近2次與塞爾維亞對賽又全勝，主客和「主勝」冇甩拖。（球賽編號：FB8016，11月25日凌晨3時開賽，NowTV 616及618台直播）



正當法國、塞內加爾等球隊都有球星因傷退隊或落選，巴西幸運地未有這個問題，陣容非常完整，防守有卡斯米路、堤亞高施華等，進攻則有尼馬、雲尼斯奧斯祖利亞、拉芬夏比洛尼等，全都在球會坐穩正選，狀態不成問題。

世界排名第一兼近況極佳的巴西，組內難逢敵手。（Getty Images）

巴西在南美洲區世盃外拿下以14勝3和的不敗戰績，以6分力壓宿敵阿根廷晉身決賽周，合共狂轟40球，僅失5球，攻守非常出眾。就算在最近的友賽，森巴兵團同樣厲害，4戰全勝，攻入14球，當中尼馬踏入2022年大勇，為國家隊已經貢獻了5球。

相反，塞爾維亞面對陣容不整的問題，原本坐擁兩大射手，但阿歷山大米祖域因傷上陣成疑，杜辛華荷域也有傷在身。再者，他們防守平平，近8場有多達6場都未能保持清白身。

今屆比賽巴西國家隊由尼馬領軍出戰，有望帶領球隊於2002年後再次奪得錦標。（Getty Images）

塞爾維亞前鋒阿歷山大米祖域今季表現突出，或成球隊晉級一大關鍵。（Getty Images）

森巴兵團的戰力及狀態皆比塞爾維亞出色，就連往績也優勝，近2次交手全勝，勝率達100%，包括在上屆世界盃輕取2：0，今場也勢必「主客和」開出主勝。

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