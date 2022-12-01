傳C朗轉投沙特阿拉伯勁旅　一原因婉拒美職報價　摩根回應露端倪

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）與曼聯鬧翻後離隊，變回自由身，隨即成為搶手貨，有指美職聯、沙特阿拉伯球會都有意把他收歸旗下。

外國傳媒報道，C朗有意加盟一支沙特球會，年薪是天文數字。



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據西班牙《馬卡報》透露，C朗已十分接近跟沙特阿拉伯球會艾納斯（Al-Nassr ）簽下一紙合約，薪金連同廣告收益，有望高達每年2億歐元（約16.3億港元）。

報道又稱，由於來自歐洲及美職聯的報價，根本難以跟艾納斯相比，最終令C朗決定接受天價聘約。

C朗舉手投足，轉會動向備受關注。（Getty images）

雖然沙特阿拉伯世界排名僅51位，但這支亞洲球隊在今屆世界盃分組賽首仗擊敗美斯坐鎮的阿根廷；而在亞洲足協球會賽事排名（AFC Club Competitions Ranking）中，沙特聯賽更是亞洲之首，排名比日職與韓職高。

而艾納斯亦是沙特聯賽傳統勁旅，史上曾9度封王，雖然近年戰績下滑，但仍是亞冠常客，2021年曾殺入亞冠四強，僅不敵最終冠軍、同樣來自沙特的希拉爾。

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前阿仙奴哥倫比亞籍守門員奧斯賓拿（左三）正效力艾納斯。（IG@alnassr_fc）

現時艾納斯陣中比較為人熟悉的球員，包括曾效力阿仙奴的哥倫比亞籍守門員奧斯賓拿（David Ospina），及曾效力維拉利爾的西班牙後衛艾華路干沙利斯（Alvaro Gonzalez）。

對於C朗轉會傳言，早前與這位球星進行「爆炸性」訪問的著名主持人摩根（Piers Morgan），在Twitter上轉載相關新聞，並僅以3字回應：「他還未（No he hasn't）。」