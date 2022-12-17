世界盃2022︱季軍戰絕無意義？　重要原因令國際足協堅持傳統

各位球迷，明天就是世界盃決賽夜，但大家還記得今晚有一場季軍戰嗎？

世界盃今晚上演季軍戰，兩支在四強落敗的隊伍會師，由克羅地亞對摩洛哥。世界盃季軍戰的重要程度一直被人抨擊，不少球員教練都直指季軍戰沒有意思，究竟國際足協（FIFA）為何一直堅持舉辦季軍戰呢？



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荷蘭教練雲高爾（Louis Van Gaal）於2014巴西世界盃季軍戰前受訪，曾表達自己對季軍戰的想法：「這場比賽（季軍戰）根本不應該舉行，我早在十年前已經這樣說。」相信持有這種想法的球員教練，絕不只雲高爾一人。既然教練球員都無心戀戰，甚至大力抨擊季軍戰，那樣這場比賽到底有什麼存在價值呢？

上屆世界盃季軍由比利時奪得，他們於該仗擊敗英格蘭。（Getty Images）

根據FIFA官方報告指出，上屆俄羅斯世界盃季軍戰平均錄得2億3600萬人觀看，乍看是一個不錯的數字，但其實這個收視僅比分組賽好，而且與2014年巴西世界盃相比更錄得17.4%的收視跌幅。觀眾的反應是最真確，可見季軍戰的受關注程度每況愈下。

對上兩屆世界盃各比賽收視的比較。（FIFA官方網站截圖）

FIFA一直堅持舉辦季軍戰，除了因要保留傳統，更大程度與錢相關。雖然季軍戰的收視愈來愈低，但始終都是一場世界盃賽事，堅持舉辦季軍戰便會令FIFA多一場收入。對於主辦國而言，多一場季軍戰又是多一份商機。

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另外，對於兩隊四強落敗份子而言，在季軍戰分出高下亦會影響他們的獎金。季軍將會分到2700萬美元（約2億900萬港幣），而殿軍則只會分到2500萬美元（約1億9400萬港幣）。中間200萬美元的差距，對於各國足總來說都非常重要。

希望首次踢世盃季軍戰的摩洛哥，能令今屆季軍戰更加有趣。（Getty Images）

不過各位球迷都不用過於悲觀，今晚的季軍戰相信會更有競爭性。摩洛哥身為首支殺入世界盃四強的非洲球隊，他們在四強及季軍戰所行的每一步，都是非洲足球歷史的一大步，且看這份歷史責任會否激勵到摩洛哥，令這場季軍戰更加精彩。