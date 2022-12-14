世界盃︱阿根廷12碼惹爭議　莫迪歷：球證是災難　名宿撐龍門被撞

世界盃四強阿根廷3：0輕取克羅地亞，率先晉級決賽。阿根廷今場雖贏得有說服力，但先開紀錄的一球十二碼就惹來爭議。



當時是上半場34分鐘，克羅地亞防線被一記直線撕破，祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）單刀挑射跟出迎的克羅地亞門將利華高域（Dominik Livaković）相撞，射門軟弱無力被護空門，此時球證直指十二碼點，最終美斯操刀射入極刑，取得個人今屆第5球。

艾華利斯跟利華高域相撞。（Getty Images）

這亦是阿根廷今屆賽事獲得的第4球十二碼，惹來球證偏幫的陰謀論。雖然「格仔軍」領隊達歷（Zlatko Dalić）祝賀阿根廷贏波，也認為是被對手技術性擊倒，但也不禁提到第一個失球。

「第一球十分有可疑。首先，我們應該在上個攻勢獲得角球，但沒有，之後就變成十二碼，這次判決也太嚴格了，對方不費吹灰之力就獲益。」

輸十二碼兼領黃牌，克羅地亞門將利華高域大感無奈。（Getty Images）

今屆世界盃是克軍靈魂人物莫迪歷（Luka Modrić）最後一舞，這位37歲中場大師平日少有談及球證判決，也按捺不住，「在十二碼前，我們都踢得很好，十二碼摧毀了我們。今天不可能不說球證吧，他是我見過最差的球證，不止是今天的表現，我之前也跟他交過手，從未有過很好的經歷，他是個災難（disaster）。」

今場主球證Daniele Orsato來自意大利，曾執法2020年歐聯決賽，今年兩度執法莫迪歷球會皇家馬德里的歐聯賽事。這位上屆世界盃的視像助理裁判，今屆已先後在揭幕戰，以及分組賽阿根廷對墨西哥擔任主球證。

莫迪歷認為意大利球證Daniele Orsato是個災難。（Getty Images）

為英國電視台擔任評述的曼聯名宿加利尼維利、堅尼跟阿仙奴名宿伊恩胡禮，在直播期間也質疑Daniele Orsato的判決。

加利仔認為利華高域上前封位，向右輕微移動後，就在艾華利斯出腳前停下來，然後被對方撞到右腳飛開。「這不是十二碼，他（利華高域）還可以做什麼（去避免十二碼）？他必須這樣做去嘗試救波。他雙腳站穩在地上，而不是繼續衝前撞人。」

伊恩胡禮加把口：「老實說，只是艾華利斯射得不好，守門員根本是被撞的。球證竟然沒有到場邊看重播，我不明白。」堅尼就這樣總結，「克羅地亞的防守很差，令對方可以單刀，但我認同兩位的意見，這不是十二碼。」

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