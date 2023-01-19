澳職方程式｜對賽往績有利地頭龍　阿德萊德聯迎麥克阿瑟主勝可期

兩支中游份子澳職第13輪賽事對壘搶分，由阿德萊德聯於主場迎戰FC麥克阿瑟。兩軍過去對戰有一特別現象，就是主隊必勝，所以今仗都是捧阿德萊德聯可於主場奏捷。（球賽編號：FB6457，1月20日下午4時45分開賽，無綫MyTV Super App直播）



阿德萊德聯近期表現反覆，踏入2023年的3場賽事，錄得1勝1和1負戰績；上周主場面對下游份子墨爾本勝利，也只得取得1：1和局。他們現時暫以12戰得16分排聯賽第6名。

阿德萊德聯近期表現反覆，上周主場面對下游份子墨爾本勝利僅取和局。（Getty Images）

如果單論主場戰績，阿德萊德聯也不算標青，今季5次主場出擊，也只得3勝1和1負。

至於客軍FC麥克阿瑟狀況相似，近4場勝負梅花間竹，取得2勝2負；如果只計作客出戰的話，FC麥克阿瑟今季6度出征，竟剛好取得2勝2和2負，難怪在聯賽也以17分，位列中游排第5位。

FC麥克阿瑟今季6度作客，戰績為2勝2和2負（Getty Images）

兩軍實力相當、近況相似，本身很難預計鹿死誰手，不過，兩軍過去5次對賽，全部都由主隊獲勝，若以此參考，阿德萊德聯今場自然可以秤先。

阿德萊德聯翼鋒奇治葛雲近況不俗，以45球榮升球隊歷來神射手。（Getty Images）

值得一提的是，阿德萊德聯翼鋒奇治葛雲近況不俗，上周聯賽攻入一球後，以45球榮升球隊歷來神射手，所以今仗既捧主隊贏波，也可留意這名老將能否率先入球。

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