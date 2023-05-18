澳職方程式｜準決賽次回合　墨爾本城回師主場　有力先拔頭籌

澳職季後賽來到4強，首回合阿德萊德聯以1：2不敵中岸水手；另一邊廂，常規賽霸主墨爾本城，作客僅以1：1賽和FC悉尼，次回合勢要藉主場之利揚威。



澳職季後賽以淘汰賽方式上演，4強以主客兩回合定勝負，在常規賽所向披靡的墨爾本城，4強首回合面對FC悉尼，就算作客都不落下風；而且憑中場馬菲歷基先拔頭籌，FC悉尼則由老將方祖射入12碼才追平。

4強首回合墨爾本城面對FC悉尼，就算作客都不落下風。（Getty Images）

FC悉尼要擋住墨爾本城確實不易，畢竟這支常規賽冠軍在季尾打出一波5勝3和的佳績，連同首回合一仗已連續9場不敗。

澳職季後賽賽制一覽。

墨爾本城回到主場戰力更會提升，他們今季在主場13次出擊，取得10勝3和的不敗戰績，FC悉尼今季也曾以2：3飲恨，，而且他們在主場往往比對手更早入局，13場中，有10場率先打破僵局。

墨爾本城能否再進一步，占美麥卡倫將是關鍵人物，此子今季表現大熟大勇，27次上陣入24球。（Getty Images）

墨爾本城能否再進一步，占美麥卡倫將是關鍵人物，這名29歲前鋒曾在布力般流浪學法，今季表現大熟大勇，澳職27次上陣，竟有24球進帳，入球率十分驚人。

FC悉尼今季作客輸過5次，恐成隱憂。（Getty Images）

FC悉尼其實在季尾的表現也十分出色近7場取得4勝3和，未嘗敗績；只是今季作客輸過5次，恐成隱憂。

墨爾本城近5次主場迎擊FC悉尼，全部取勝；另一個有趣數據是，兩軍近5次碰頭，悉數由墨爾本城先開紀錄，因此今場不如再追主隊取得第一個入球。

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