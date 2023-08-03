樂聚維港嘉年華｜滑板好手雲集灣仔海濱　喜見市民投入支持

由旅發局主辦的「樂聚維港嘉年華」，即將迎來最後一周，亞運滑板代表陸俊彥與李嘉龍更與本地極限運動好手，在嘉年華中作極限運動表演和交流，希望透過活動，積極推廣本地街頭運動。



由旅發局主辦、支持「開心香港」的「樂聚維港嘉年華」，由上月8日起，一連5個周六周日假灣仔海濱長廊舉行，免費供市民入場觀賞文化、藝術等類別表演。由大膽的滑板技巧、街舞表演，到挑戰地心引力的極限單車BMX，讓市民親身感受運動員挑戰極限的魅力。

能夠在灣仔海濱踩滑板，李嘉龍直言難得。（旅發局提供）

能夠讓市民見證滑板運動員的訓練成果，陸俊彥玩得投入。（旅發局提供）

香港滑板好手陸俊彥與李嘉龍、于朗等杭州亞運滑板代表，連日在嘉年華中的戶外X-Game表演區展露高超技術，利用大會搭出的U型台、坡面和台階，展示滑板技巧和個人風格。

現場更舉辦街頭花式滑板比賽，吸引約20名本地好手參加，登上跳台一躍跨越1.2米空隙並使出花式，觀眾看得瞠目結舌。

在比賽中奪冠的李嘉龍坦言難得能在街頭表演：「平日市民難以看到我們自由地踩滑板，看到他們投入觀看表演和比賽，氣氛很熾熱。選手也玩得很開心，除了可在大家面前表演，也難得可以在平日玩不到的場地踩滑板。」

李嘉龍喜見不少一家大細駐足觀賞滑板表演（旅發局提供）

「龍仔」不諱言滑板仍予人反叛印象，幸在東京奧運後已逐漸正名，亦慶幸國際風潮催生更多場地，造就本地滑板熱潮漸起。在嘉年華中，他觀察到小朋友是對滑板最感興趣一群：「一家大細經過，看到有表演都會很想駐足觀看，小朋友看得很開心，覺得這是『神奇的運動』。」他續指滑板入門其實沒想像中般難：「有人教當然是最好、最安全，但其實只要有一塊滑板、穿平底鞋，戴好護具，有沒有教練都容易上手滑行。」

「本地滑板界一哥」陸俊彥大讚表演場地和比賽環境，加上在鬧市踩滑板，與觀眾互動和交流，特別高興。「最難忘是比賽時獲大家打氣支持，以往香港人都較內斂，但今次感受到大家的熱情。」他亦喜見滑板手玩得盡興，「大家平日不容易接觸市民，努力練習有人看到成果，是開心的」。

「樂聚維港嘉年華」讓陸俊彥尋回年少時在街頭踩板的回憶。（旅發局提供）

灣仔海濱的嘉年華除了滑板表演外，亦邀請多名本地、內地及日本越野單車好手表演高難度動作，也有本地霹靂舞及街舞代表隊伍表演，包括香港霹靂舞代表隊曾子驊、舞團Good Job Brother等。陸俊彥亦喜獲機會與不同X-Game好手交流，「可以互相了解和試玩對方的項目，好好玩，像是回到年輕時踩板的街頭般」。

「這是一個很好的開始。」陸俊彥指希望將來有更多類似活動，讓滑板選手與市民作更多交流，讓街頭運動普及化。

活動網站連結按此

樂聚維港嘉年華極限運動表演

日期：2023年7月8日至8月6日的星期六及星期日

時間：晚上6時至11時

地點：灣仔臨時海濱花園

入場：免費

