人物誌｜「最快會計師」阿姆達治　百米賽道跑出不一樣的數字人生

今年6月16日，阿姆達治（Eugene Amo-Dadzie）的9.93秒百米短跑成績，讓「世上最快會計師」這個稱號，旋即佔據各大體育報紙及新聞網站的一席之位甚至頭條。

很難有人想像到這名百米飛人已年近31歲，沒有任何贊助，在跑道外是一名過着上班族生活的專業會計師，而且他26歲才開始接受正規的短跑訓練。他本人也承認，他的故事與其他運動員完全不一樣。

從日常工作日夜對着的會計試算表，到精確至厘秒的百米賽道，阿姆達治可說在工作上和跑道上終日與數字打交道，他從不認為「年齡」這組數字會阻礙自己進步，「我想說的是：永遠不會太遲（It is never too late）。」



「世上最快會計師」

「世上最快會計師」稱號來自阿姆達治本人口中，它並沒有任何誇大成分，因為9.93秒這個成績已是英國史上第6快，也是這個國家歷史第4快跑手，同時是今個賽季中跑得最快的歐洲人——即使成為聞名全球短跑運動員，正職仍是一名會計師。

今年6月在奧地利首次突破10秒大關時，他還有不到一星期便踏入31歲，對於一名短跑跑手來說，似乎黃金年齡已過，牙買加「飛人」保特（Usain Bolt）31歲時便已退役，但阿姆達治的生涯才開始不久。

阿姆達治曾經只滿足於坐在梳化上，認為只要認真去做就能做到。（Getty Images）

26歲跟操 30歲跑進10秒大關

他26歲才開始接受正規短跑訓練，最初以參加60米賽事為主，2019年8月英國田徑錦標賽100米賽事，他首次參賽便進入準決賽，最佳成績為10.55秒，隨後在2021年推前至10.20秒，翌年再跑至10.05秒。阿姆達治在短跑賽道成績日漸進步，以一個只接受4年正規訓練的跑手來說，這麼快便能觸碰到10秒關卡，是一件非常不可思議的事情。

來到今年成名一刻，身為專業會計師的阿姆達治對數字當然再敏感不過，當看到計分牌上只有三個數字時，他便知道自己突破10秒大關，「當時我簡直要瘋了，希望此後我還能再跑出這樣的成績，但初次達成這種成就的體驗只得一次，那是我生命中最美好的其中一天。」

從試算表到百米賽道

阿姆達治短跑生涯「起跑線」遠較絕大部分選手遲，其實早在中學年代已展露天賦，14歲已能跑出12.1秒，17歲時更曾錄得11.3秒佳績，當年他嫌練跑太悶沒有繼續參與，升上大學後也沒有加入田徑隊，「這麼說吧，田徑很快就被我從優先考慮的選項中排除掉了。」

不過運動依然是他最愛的事物之一，阿姆達治接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時回憶道：「我就是那種坐在梳化上看電視，然後說『我以前在學校也跑得很快，如果我去做的話我也可以』的人。我最好的朋友在那幾年曾為我感到悲傷，因為如果我加入田徑跑會的話，也能站在那裏。不管如何，我當時只是滿足於認為自己亦能做到。」

大學畢業後，阿姆達治考取會計師執照，成為倫敦市內的一名上班族，終日在電腦前面對密密麻麻的會計試算表，他的奔跑速度只偶爾在與朋友踢足球時，用以擺脫對方後衛。看似平淡的數字人生，在他26歲那年迎來轉折——他跟好友踢完波回家途中，看到一場本地短跑比賽而停下來，好友再次問他，「為什麼不認真地練習短跑呢？如果你穿上釘鞋的話，你能夠擊敗他們。」

阿姆達治聽到這個問題後，決定不再當那個「只認為自己能夠做到」的人。「當時我的腦海裏有什麼東西轉變了，我沒有回答他，因為我沒有任何理由能夠解釋：為什麼我從來沒有去嘗試過。」

他告訴英國獨立電視台（ITV），就此決定付諸實行，「但我沒有抱着什麼期望，因為對我來說，這是一件新的事物，所以我只是去嘗試。」他加入當地跑會Woodford Green Athletics Club，自2017年起與教練Steve Fudge合作，他表示兩人注重的是過程，而不是結果。

如今阿姆達治（中）能夠穿上代表英國的背心，過程也並非外人所想般一帆風順。（Getty Images）

年齡只是一組數字

17歲便能跑出11.3秒，擁有如此天賦，雖然起步稍晚，阿姆達治此後的童話故事聽起來似乎理所當然，但他去年9月寫下一篇文章中表示，能走到這一步過程也非一帆風順，「有一天我突然意識到，過去4個賽季中，我受傷的時間比健康還要多。」

他在田徑文章網站The Athlete Place中寫道，「每次受傷對我的內心都是一次考驗，當時我很認真地想問上帝，我是否真的能夠取得任何成績，我參與這項運動是否從一開始就是錯？」阿姆達治在文中再補充，他本可以傷患作為失去熱情的藉口。

那麼讓他改變這種心態的契機是什麼呢？他在文中沒有提及，但可以從達治後來接受訪問的回答窺探一二。在接受Athletics Weekly訪問時，他被問到26歲才展開生涯，會否覺得自己太遲展現出才能？「你知道嗎？這樣我能更合理地訓練，我感覺就像20、21歲一樣，因為我不用承受一般跑手在16歲時會有的磨損。」或許他的心態是雖然已頻受傷患困擾，可相比其他跑手而言已經算是不錯。

英國廣播公司（BBC）記者也問過類似的問題：如果在15年前或更早便投身這項運動的話，你覺得會獲得比現在更大成就嗎？他毫不猶豫否認這想法，「我覺得我在正確的時間投身這項運動，因為當時的頭腦能讓我以更理智的方式去駕馭這件事。」正是這種心態，才能讓他在較晚的起跑線上，以平常心態逐步追上前人，並承受來自外界還有自身的壓力。

雖然起步稍遲，但阿姆達治反而認為這使他承受更少傷患。（阿姆達治Twitter）

短跑看似簡單，箇中有不少技巧需要長年累月練習改進，大部分短跑選手都是從小開始接受訓練，黃金年齡普遍為20歲至30歲之間。目前男子100米世界紀錄前20位中，只有4次來自30歲或以上跑手，因此阿姆達治出道之初，難免會被懷疑年齡過大。

直至今天，外界依然有不少人懷疑他服食禁藥，達治表示過去的一些評論曾讓他十分惱火，那沒有使他懷疑自己，反而讓他信心更為堅定。他認為人們對年齡這組數字抱有偏見，覺得那是一個限制，「直至目前為止，我的運動員生涯中從未有一刻覺得年齡會阻止我進步，畢竟你真正要面對的只有自己，除了你以外沒有任何人能打敗你。」

阿姆達治如今能在百米跑道上飛奔，背後絕不是孤身一人獨自作戰。（Getty Images）

妻子、公司與教練在背後的支持

跑步項目特別是像一百米這樣的短跑，某程度上是最單純的運動競技。你在跑道上沒有任何隊友，比賽期間也沒有太多變數，能做的便是在信號槍響起的那一刻，以最快反應起跑，然後出盡全力往終點直線衝刺。雖然如此，但每名跑手能夠站上起跑線前，都絕非孤軍作戰。

被斯里蘭卡報章《The Morning》問到人生中最難忘的事情，阿姆達治並沒有如想像中般，回答是在跑道上衝破十秒大關一刻，他的答案是信奉上帝以及與妻子結婚，已成為父親的他，在接受ITV訪問時特別感恩那位「不可思議的太太（incredible wife）」，「結婚時我還沒有開始（短跑），現在我們已經成婚5年，她不得不忍受我經常在歐洲到處作賽。」

在比賽外能同時兼顧忙碌的會計師工作，阿姆達治感謝公司對他的支持，「他們遙距幫助我在工作上的事情，他們總是會問我比賽時的事情，以及能通過什麼途徑觀看比賽。能有這樣的公司支持，對我來說是一種鼓舞。」他同樣感恩在背後支持的教練及團隊，表示他們除了在賽道上以外，在日常生活中也幫助自己不少。

對於未來，他表示只是想繼續進步，以及純粹地享受田徑，「除此之外的一切都是額外獎勵。」

「It is never too late」

首次代表英國出戰後幾天，阿姆達治如常回到位於倫敦的辦公室，打開試算表繼續他的數字人生，「到現在我還是會自稱為一名剛好涉足田徑界的會計師。」他想分享這段經歷激勵他人，「我可以用工作生涯和家庭承諾等原因，作為我進步的障礙和藉口。我認同大家都有各自的處境，我們能做的，便是找出解決這些問題的方法。」

阿姆達治是一名運動員的同時，也是一名丈夫、一名父親、一名會計師，他甚至在經過短短不足5年的正規訓練後，以30歲的年齡在田徑賽場上取得傑出成績，恰好印證去年9月、他還未跑出9.93秒成績時，希望想向世人傳達的一句話：「永遠不會太遲（It is never too late）。」