人物誌｜「最快會計師」阿姆達治　百米賽道跑出不一樣的數字人生

今年6月16日,阿姆達治(Eugene Amo-Dadzie)的9.93秒百米短跑成績,讓「世上最快會計師」這個稱號,旋即佔據各大體育報紙及新聞網站的一席之位甚至頭條。

很難有人想像到這名百米飛人已年近31歲,沒有任何贊助,在跑道外是一名過着上班族生活的專業會計師,而且他26歲才開始接受正規的短跑訓練。他本人也承認,他的故事與其他運動員完全不一樣。

從日常工作日夜對着的會計試算表,到精確至厘秒的百米賽道,阿姆達治可說在工作上和跑道上終日與數字打交道,他從不認為「年齡」這組數字會阻礙自己進步,「我想說的是:永遠不會太遲(It is never too late)。」



「世上最快會計師」

「世上最快會計師」稱號來自阿姆達治本人口中,它並沒有任何誇大成分,因為9.93秒這個成績已是英國史上第6快,也是這個國家歷史第4快跑手,同時是今個賽季中跑得最快的歐洲人——即使成為聞名全球短跑運動員,正職仍是一名會計師。

今年6月在奧地利首次突破10秒大關時,他還有不到一星期便踏入31歲,對於一名短跑跑手來說,似乎黃金年齡已過,牙買加「飛人」保特(Usain Bolt)31歲時便已退役,但阿姆達治的生涯才開始不久。

阿姆達治曾經只滿足於坐在梳化上,認為只要認真去做就能做到。(Getty Images)

26歲跟操 30歲跑進10秒大關

他26歲才開始接受正規短跑訓練,最初以參加60米賽事為主,2019年8月英國田徑錦標賽100米賽事,他首次參賽便進入準決賽,最佳成績為10.55秒,隨後在2021年推前至10.20秒,翌年再跑至10.05秒。阿姆達治在短跑賽道成績日漸進步,以一個只接受4年正規訓練的跑手來說,這麼快便能觸碰到10秒關卡,是一件非常不可思議的事情。

來到今年成名一刻,身為專業會計師的阿姆達治對數字當然再敏感不過,當看到計分牌上只有三個數字時,他便知道自己突破10秒大關,「當時我簡直要瘋了,希望此後我還能再跑出這樣的成績,但初次達成這種成就的體驗只得一次,那是我生命中最美好的其中一天。」

從試算表到百米賽道

阿姆達治短跑生涯「起跑線」遠較絕大部分選手遲,其實早在中學年代已展露天賦,14歲已能跑出12.1秒,17歲時更曾錄得11.3秒佳績,當年他嫌練跑太悶沒有繼續參與,升上大學後也沒有加入田徑隊,「這麼說吧,田徑很快就被我從優先考慮的選項中排除掉了。」

不過運動依然是他最愛的事物之一,阿姆達治接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問時回憶道:「我就是那種坐在梳化上看電視,然後說『我以前在學校也跑得很快,如果我去做的話我也可以』的人。我最好的朋友在那幾年曾為我感到悲傷,因為如果我加入田徑跑會的話,也能站在那裏。不管如何,我當時只是滿足於認為自己亦能做到。」

大學畢業後,阿姆達治考取會計師執照,成為倫敦市內的一名上班族,終日在電腦前面對密密麻麻的會計試算表,他的奔跑速度只偶爾在與朋友踢足球時,用以擺脫對方後衛。看似平淡的數字人生,在他26歲那年迎來轉折——他跟好友踢完波回家途中,看到一場本地短跑比賽而停下來,好友再次問他,「為什麼不認真地練習短跑呢?如果你穿上釘鞋的話,你能夠擊敗他們。」

阿姆達治聽到這個問題後,決定不再當那個「只認為自己能夠做到」的人。「當時我的腦海裏有什麼東西轉變了,我沒有回答他,因為我沒有任何理由能夠解釋:為什麼我從來沒有去嘗試過。」

他告訴英國獨立電視台(ITV),就此決定付諸實行,「但我沒有抱着什麼期望,因為對我來說,這是一件新的事物,所以我只是去嘗試。」他加入當地跑會Woodford Green Athletics Club,自2017年起與教練Steve Fudge合作,他表示兩人注重的是過程,而不是結果。

如今阿姆達治(中)能夠穿上代表英國的背心,過程也並非外人所想般一帆風順。(Getty Images)

年齡只是一組數字

17歲便能跑出11.3秒,擁有如此天賦,雖然起步稍晚,阿姆達治此後的童話故事聽起來似乎理所當然,但他去年9月寫下一篇文章中表示,能走到這一步過程也非一帆風順,「有一天我突然意識到,過去4個賽季中,我受傷的時間比健康還要多。」

他在田徑文章網站The Athlete Place中寫道,「每次受傷對我的內心都是一次考驗,當時我很認真地想問上帝,我是否真的能夠取得任何成績,我參與這項運動是否從一開始就是錯?」阿姆達治在文中再補充,他本可以傷患作為失去熱情的藉口。

那麼讓他改變這種心態的契機是什麼呢?他在文中沒有提及,但可以從達治後來接受訪問的回答窺探一二。在接受Athletics Weekly訪問時,他被問到26歲才展開生涯,會否覺得自己太遲展現出才能?「你知道嗎?這樣我能更合理地訓練,我感覺就像20、21歲一樣,因為我不用承受一般跑手在16歲時會有的磨損。」或許他的心態是雖然已頻受傷患困擾,可相比其他跑手而言已經算是不錯。

英國廣播公司(BBC)記者也問過類似的問題:如果在15年前或更早便投身這項運動的話,你覺得會獲得比現在更大成就嗎?他毫不猶豫否認這想法,「我覺得我在正確的時間投身這項運動,因為當時的頭腦能讓我以更理智的方式去駕馭這件事。」正是這種心態,才能讓他在較晚的起跑線上,以平常心態逐步追上前人,並承受來自外界還有自身的壓力。

雖然起步稍遲,但阿姆達治反而認為這使他承受更少傷患。(阿姆達治Twitter)

短跑看似簡單,箇中有不少技巧需要長年累月練習改進,大部分短跑選手都是從小開始接受訓練,黃金年齡普遍為20歲至30歲之間。目前男子100米世界紀錄前20位中,只有4次來自30歲或以上跑手,因此阿姆達治出道之初,難免會被懷疑年齡過大。

直至今天,外界依然有不少人懷疑他服食禁藥,達治表示過去的一些評論曾讓他十分惱火,那沒有使他懷疑自己,反而讓他信心更為堅定。他認為人們對年齡這組數字抱有偏見,覺得那是一個限制,「直至目前為止,我的運動員生涯中從未有一刻覺得年齡會阻止我進步,畢竟你真正要面對的只有自己,除了你以外沒有任何人能打敗你。」

阿姆達治如今能在百米跑道上飛奔,背後絕不是孤身一人獨自作戰。(Getty Images)

妻子、公司與教練在背後的支持

跑步項目特別是像一百米這樣的短跑,某程度上是最單純的運動競技。你在跑道上沒有任何隊友,比賽期間也沒有太多變數,能做的便是在信號槍響起的那一刻,以最快反應起跑,然後出盡全力往終點直線衝刺。雖然如此,但每名跑手能夠站上起跑線前,都絕非孤軍作戰。

被斯里蘭卡報章《The Morning》問到人生中最難忘的事情,阿姆達治並沒有如想像中般,回答是在跑道上衝破十秒大關一刻,他的答案是信奉上帝以及與妻子結婚,已成為父親的他,在接受ITV訪問時特別感恩那位「不可思議的太太(incredible wife)」,「結婚時我還沒有開始(短跑),現在我們已經成婚5年,她不得不忍受我經常在歐洲到處作賽。」

在比賽外能同時兼顧忙碌的會計師工作,阿姆達治感謝公司對他的支持,「他們遙距幫助我在工作上的事情,他們總是會問我比賽時的事情,以及能通過什麼途徑觀看比賽。能有這樣的公司支持,對我來說是一種鼓舞。」他同樣感恩在背後支持的教練及團隊,表示他們除了在賽道上以外,在日常生活中也幫助自己不少。

對於未來,他表示只是想繼續進步,以及純粹地享受田徑,「除此之外的一切都是額外獎勵。」

「It is never too late」

首次代表英國出戰後幾天,阿姆達治如常回到位於倫敦的辦公室,打開試算表繼續他的數字人生,「到現在我還是會自稱為一名剛好涉足田徑界的會計師。」他想分享這段經歷激勵他人,「我可以用工作生涯和家庭承諾等原因,作為我進步的障礙和藉口。我認同大家都有各自的處境,我們能做的,便是找出解決這些問題的方法。」

阿姆達治是一名運動員的同時,也是一名丈夫、一名父親、一名會計師,他甚至在經過短短不足5年的正規訓練後,以30歲的年齡在田徑賽場上取得傑出成績,恰好印證去年9月、他還未跑出9.93秒成績時,希望想向世人傳達的一句話:「永遠不會太遲(It is never too late)。」