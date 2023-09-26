關注極端天氣刻不容緩　報名Yoga For Earth　林芊妤帶領親子瑜伽

今個夏天高達攝氏40度的熱浪，大家還記得嗎？然而一個超強颱風蘇拉和颱風海葵帶來的連場世紀暴雨，又令香港一下子從火爐變澤國。「極端天氣」成為香港人近日關注的話題，但這絕對不只是一個熱話，全球氣候變化已經「殺到埋身」。



自從2010年起，極端天氣已導致全球超過41萬人死亡，影響逾17億人生計，熱浪、暴雨、風災、水災和旱災，導致人命傷亡、糧食危機、食水短缺和疫症爆發，以發展中國家尤為嚴重。為進一步喚醒公眾關注氣候變化及所引起的人道災難，香港紅十字會將於2023年11月12日（星期日）在烏溪沙青年新村首次舉辦戶外大自然瑜伽活動——【Yoga For Earth】大自然瑜伽．親子瑜伽活動，人氣瑜伽導師林芊妤（Coffee Lam）將會帶領已報名的參加者，在大草地進行瑜伽活動，透過運動親親大自然，尋找身、心、靈與自然環境和諧共存的平衡。

【Yoga For Earth】大自然瑜伽．親子瑜伽活動（香港紅十字會提供）

活動詳情

日期：2023年11月12日（星期日）

時間：下午2時至5時（包括一小時瑜伽環節）

地點：沙田烏溪沙鞍駿街2號烏溪沙青年新村草地足球場

前往方法：馬鞍山港鐵站A2出口約8 分鐘步程

費用：

個人組別——HK$288

親子組別（一位成人 + 一位小童）——HK$368

禮品：每個參加單位將獲贈瑜伽墊一張、活動紀念品及電子證書

*透過專屬籌款連結籌得指定金額，將有機會獲贈免費瑜伽班名額及其他



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活動當日現場亦設有攤位及展覽，讓參加者進一步了解氣候變化帶來的危機。每位參加者將獲得紀念品及電子證書，更可透過專屬籌款連結募捐支持香港紅十字會的人道服務，達到指定募捐金額者更有機會獲贈免費瑜伽班名額及其他禮品。

超強颱風蘇拉吹襲前後，香港紅十字會的本地賑災團隊到大澳及低窪地區，為近100戶有需要的居民作防風準備及風後復原工作。（香港紅十字會提供）