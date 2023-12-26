英超︱紐奴領森林3：1爆冷反勝紐卡素　喜鵲舊將活特倒戈連中三元

英超拆禮物日早場紐卡素主場迎戰剛易帥的諾定咸森林，爆出冷門賽果，新帥紐奴重返英超、領軍第二仗即帶領急於護級的森林作客3：1反勝前列的紐卡素，贏波英雄出乎意料地是今季才由紐卡素加盟基斯活特（Chris Wood），這位32歲新西蘭中鋒倒戈上陣連中三元。



基斯活特重返聖占士公園，倒戈上陣連中三元領森林3：1擊敗舊主紐卡素。（路透社）

紐卡素今季重返歐聯，雙線作戰下表現不及上季。新加盟的意大利中場東拿利因賭波被罰長期停賽加上傷兵滿營，近期再次經歷低潮，先在歐聯分組賽包尾出局，今季歐戰畢業，繼而在聯賽盃8強互射十二碼負車路士，近4場聯賽亦輸掉3場。不過他們在聖占士公園戰績有保證，今仗之前9仗8勝1負，只曾敗予利物浦一隊，主場得分暫時僅次阿士東維拉。

下游球隊諾定咸森林近日辭退帶領他們重返英超的古柏，改由前狼隊及熱刺領隊紐奴掌帥，今仗是這位葡萄牙籍主帥第二場領軍。紐奴上任短短數日，想不到森林表現已有改善，利用一班前線球員的速度，以高速反擊屢次威脅紐卡素大門，最終爆冷成功。

伊沙克19分鐘為紐卡素主場先開紀錄，想不到再次未能在拆禮物日取分。（路透社）

紐卡素全隊身價遠高於森林，上半場佔一定優勢，但初段未有中框埋門，直到19分鐘前鋒伊沙克殺入禁區，成功引來森林守將艾拿出腳，伊沙克立即倒地，球證吹罰十二碼。從慢鏡可見，艾拿只是輕輕揩到伊沙克，VAR未有推翻球證判決，伊沙克親自主射中鵠。

森林作客先落後，未有氣餒，今季由曼聯加盟的年輕翼鋒艾蘭加32分鐘在右路突破，隊友基斯活特已在門前等候，可惜艾蘭加沒有選擇橫傳，窄位施射下被紐卡素門將杜巴夫卡撲出。兩分鐘後，輪到紐卡素的入球黃金機會，被森林球員成功護空門。紐卡素未能擴大比數，成今場轉捩點，戰至上半場補時，森林再次在右路突擊，今次艾蘭加不再獨食，殺入右路底線地波橫傳，基斯活特門前輕鬆射入，為森林扳平1：1。

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基斯活特倒戈大演帽子戲法

紐卡素球員質素較高，控球比率、傳球次數和成功率等「點數」全部在森林之上，然而森林的反擊威力甚猛，紐卡素防守方面亦漏洞不少，下半場反而盡是森林天下。

先是53分鐘艾蘭加中路送基斯活特一程，這位高大前鋒罕有地在前場左路扭入禁區，繼而乖巧挑射收死杜巴夫卡，助森林2：1反超前；繼而在60分鐘守將梅里路一次高波直線長傳，基斯活特突破越位再入一球，倒戈作客紐卡素意想不到地大演帽子戲法。今仗之前，這位頂上功夫出色的中鋒4個聯賽入球3球來自頭槌，今場3球全部用腳，而且一球比一球精彩。

雙方之後再未有入球，森林成為今季第二隊作客聖占士公園獲勝的球隊，取得護級寶貴3分，紐奴重返英超第二仗即領軍踢出省靚招牌一仗。相反，紐卡素頹勢持續，吃下近7場所有賽事的第6場敗仗，領隊艾迪賀維必須盡快改善防守問題。