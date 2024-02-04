非洲盃︱曼聯水貨射失關鍵十二碼　南非門將連救四球成出線英雄

非洲國家盃八強南非對佛德角，雙方戰至加時120分鐘仍互無紀錄，需以最殘酷的方式分勝負——互射十二碼階段，南非門將威廉斯（Ronwen Williams）大發神威救出四球，當中包括前曼聯球員比比主射的最後一球，成功以2：1淘汰對手晉身四強。



南非互射12碼淘汰佛德角，晉身非洲國家盃四強。（路透社）

非洲國家盃攻門多、入球少是常態，120分鐘的賽事，南非與佛德角加起來41次攻門，皆未能取得入球。當中佛德角25次起腳，只得可憐的2次命中目標，看來實力較強的南非16次射門，6次中框，一樣沒有入球。

佛德角是參賽國家之中最小的國家，人口不足59萬，陣中最為人認識的球員只有已屆33歲的比比，他的名氣主要卻來是他是曼聯歷來最經典的「水貨」。

佛德角門將禾仙夏（Vozinha）加時階段亦連救險球。（路透社）

國家雖小，但佛德角今仗表現不遜南非，發揮甚至在對手之上，可惜一如非洲盃常態，一眾前線球員浪費大量機會，而且南非門將威廉斯也有上佳表現，全場力守大門，無論是單對單的射門，或是角球攻勢，都被他一一瓦解，尤其是補時階段全靠他的一記關鍵撲救後，皮球才中框再被他接收。

佛德角門將禾仙夏（Vozinha）在法定時間90分鐘內甚為空閒，但戰至加時亦有兩次精彩撲救，才讓這個非洲小國與南非鬥至互射十二碼階段。禾仙夏亦救出一球十二碼，南非另有球員射失，不過仍及不上今場的英雄威廉斯。

佛德角踢出精彩一仗，可惜未能晉級。（路透社）

互射十二碼階段，佛德角先射，威廉斯先是救出安達迪的十二碼；南非球員射入，佛德角第二輪由迪施拿開齋；之後威廉斯接連撲出拿奧斯杜蘭迪、韋利施美度的射門，可是南非第二、三輪均射失，雙方比數仍維持在1：1。

關鍵的第五輪，佛德角派出名氣最大的比比主射，可惜還是過不到威廉斯的一關；南非中場莫高拿（Teboho Mokoena）射入致勝十二碼，歷盡千辛萬苦，才在佛德角身上過關，自2000年以來首度晉身非洲國家盃四強。

南非門將威廉斯救出四球十二碼，成為球隊出線英雄。（路透社）

今屆非洲盃強隊優勢不及以往，南非驚險挫小國佛德角，周六較早前主辦國科特迪瓦也要戰至加時最後一分鐘才以2：1後上反勝馬里出線。南非在四強將會面對尼日利亞，科特迪瓦的對手會是剛果民主共和國。

佛德角可說是今屆非洲盃最大驚喜，他們先在分組賽首仗擊敗強隊加納，之後賽和另一熱門球隊埃及，在B組力壓這兩大強隊首名出線。16強過關後，這場8強大戰亦幾乎「收死」南非。就算最終只差一步未能晉級，表現仍值得最大掌聲。