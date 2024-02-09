2024金沙中國澳門國際十公里長跑賽3.17開跑　特設造型大獎

「2024金沙中國澳門國際十公里長跑賽」將於3月17日舉行，今屆賽事繼續分成十公里和大約5公里的「歡樂跑」兩個項目，去年大受歡迎的「金沙10K繽fun活力造型大獎」亦是載譽歸來。不論你想贏取獎金或享受賽事，今次賽事都歡迎大家參加！即看內文了解更多賽事內容和報名詳情！



兩大項目 按自己能力而選擇

「澳門國際十公里長跑賽」自2021年開始舉辦，而今年由澳門體育局、金沙中國有限公司和澳門田徑總會三方共同主辦。賽事設有兩個比賽項目，分別是設有7000個名額的十公里，以及3000個名額、路程約5公里的「歡樂跑」，讓大家按照自己的能力而報名不同項目。

今屆賽事繼續分為十公里和路程約5公里的「歡樂跑」。

歡樂跑將於比賽當日早上7時起跑，十公里賽則於7時30分起跑，起跑地點為澳門西灣湖廣場，十公里比賽路線將途經孫逸仙大馬路、觀音蓮花苑以及西灣大橋，終點為氹仔奧林匹克體育中心運動場。

澳門體育局局長潘永權展望道：「賽事一直受到本地及外地長跑愛好者歡迎，希望能夠促進澳門體育產業的發展，並帶動體育旅遊及相關行業的經濟增長。」金沙中國有限公司行政副主席王英偉博士亦表示：「期望賽事能為澳門再下一城，成為吸引來自世界各地好手蒞澳的旅遊名片，也讓市民旅客在切磋交流之餘能親身感受這個世界旅遊休閒中心的魅力。」

觀音蓮花苑。

西灣大橋。

「造型大獎」載譽歸來 造型鬥「魔幻」贏取獎品

上屆大受參賽者歡迎的「金沙10K繽fun活力造型大獎」亦載譽歸來，並以「魔幻跑」為主題，鼓勵跑手以奇幻有趣和活力十足的方式參賽。各位十公里和「歡樂跑」參賽者只要於3月16日上午9時至3月17日上午9時期間，透過手機應用程式填寫資料，並上載一張穿著以「魔幻跑」為主題的服裝及號碼布的照片，即可參加競逐，參加者必須於比賽當日穿上已登記的服裝完成。賽事比賽結束後將選出十位/組得獎者，可獲得包括酒店住宿及主題展覽門票的獎品。

上屆大受歡迎的「金沙10K繽fun活力造型大獎」載譽歸來。

賽事現已接受報名，如有興趣報名或了解更多賽事資訊，請瀏覽賽事官方網頁 www.macao10k.com 或「澳門十公里」手機應用程式，或關注「澳門體育盛事」Facebook 專頁、「澳門體育」微信公眾號及「澳門特區體育局」微信訂閱號。

（資料及相片由客戶提供）