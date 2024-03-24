台灣溫暖偏熱日夜溫差大　彰化、嘉義、高雄今明兩日料升至36℃

台灣中央氣象署觀測，彰化、雲林、嘉義及台南今日（24日）午後會出現超過36℃的高溫天氣，預報明日（25日）全台仍持續溫暖偏熱。



台灣中央氣象署指出，今日北部及東半部高溫約攝氏27至31度，中南部則可升至33至35度，彰化至高雄內陸及近山區有局部36度以上高溫發生機率。

據觀測，最熱是嘉義馬頭山35.4℃，其次是彰化北斗及台南玉井35.3℃、雲林斗南35.1℃、雲林崙背35℃，另包括彰化田中、屏東三地門、台南曾文都達34℃以上。

中央氣象署指出，各地感受溫暖偏熱，中午左右紫外線有機會達過量等級；至於各地低溫普遍在20至23度，日夜溫差仍偏大。

台灣縣市天氣預報總覽。（台灣中央氣象署）

氣象署也發布6縣市高溫資訊，明天中午前後，彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市地區為黃色燈號，氣溫有機會達36℃。

中央氣象署預報員官欣平稱，預估今日中午至下午，彰化以南至高雄近山區達36℃高溫，屏東接近36℃。周二（26日），台灣北部、東半部溫度略降，中南部溫度僅略降，日夜溫差大，且中南部未來一周低溫大於20℃，高溫約28℃以上。

氣象署指出，周二鋒面通過及東北季風增強，台灣北部及東北部天氣會轉涼；周三（27日）北部及東北部天氣較涼，日間高溫仍可在20度以上；周四（28日）東北季風減弱，北台灣氣溫再回升。