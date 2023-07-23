高溫去哪玩？　竹海、草原、雪山…一文睇清內地「清涼遊」好去處

今日（23日）是二十四節氣中的大暑。《月令七十二候集解》：「六月中，解見小暑」。《通緯·孝經援神契》：「小暑後十五日斗指未為大暑，六月中。小大者，就極熱之中，分為大小，初後為小，望後為大也。」大暑時節正值中伏前後，也是中國大部分地區一年中最熱的時期。夏日炎炎去哪玩？《中國天氣網》整理介紹，一文睇清內地「清涼遊」好去處。



一、洞穴遊

黑龍江 五大連池冰洞

黑龍江，五大連池。（資料圖片）

黑龍江黑河市的五大連池冰洞，擁有在夏季也能感受到撲面而來涼意的清涼景觀。黑河常年夏季平均氣溫在22°C左右，而五大連池的冰洞內常年氣溫在0°C之下， 洞壁內還可見形態各異的火山熔岩流痕。在這裡，不僅「清涼」，更需穿好棉服保暖。

雲南 普者黑國家濕地公園

雲南普者黑國家濕地公園，擁有獨特喀斯特地貌的溶洞景觀，亦適合夏季遊覽。景區內有近百個喀斯特溶洞，溶洞內溫度要比洞外低10°C左右，洞內有形態各異的鐘乳石。夏季，普者黑上萬畝野生荷花盛放，也是夏季不可錯過的盛景。

二、山區遊

吉林 長白山/天池

吉林，長白山，天池。（視覺中國）

吉林長白山是一座長期休眠的火山，海拔超過1000米，夏季氣溫在20°C左右，山頂氣溫更低，是清涼避暑的好去處。長白山水域眾多，其中最著名的湖泊天池，是長白山的火山口湖，也是中國最深的湖泊。天池是松花江、圖們江、鴨綠江的三江之源。每年夏季，天池水岸的長白杜鵑、高山菊等高山花卉盛開，可供遊客欣賞。

內蒙古 阿爾山國家森林公園

內蒙古，阿爾山國家森林公園。（網絡圖片）

內蒙古的阿爾山國家森林公園地處大興安嶺西南麓，森林覆蓋率達80%，擁有原始森林、火山遺跡、高位火山口湖、高山濕地、河流湖泊、峽谷奇峰等多種地質資源。阿爾山夏季平均最高氣溫僅為22°C，是享受清涼、擁抱大自然的好去處。

三、親水遊

新疆 喀納斯風景區/喀納斯湖

新疆，喀納斯風景區。（網絡圖片）

新疆喀納斯風景區，在最炎熱的7月，氣溫僅在16℃左右，十分清涼。核心景觀喀納斯湖，是冰川被強烈侵蝕后形成的水域。 湖面四周分布著遼闊的針闊葉混交林，與遠山相連，夏季泛舟湖上，視野開闊，遠處的雪山、壯闊的森林及湖景盡收眼底。

廣西 桂林山水

廣西，桂林山水。（視覺中國）

廣西桂林山水已是著名景點。每年7月，遊客可在桂林遊船，或到灕江體驗竹筏漂流，在湖水中穿行，泛舟湖上，感受交織綠意，在炎炎夏日中尋找清涼。

四、草原遊

內蒙古 呼倫貝爾大草原

內蒙古呼倫貝爾大草原是世界著名的天然牧場，亦是世界四大草原之一，是眾多古代文明、遊牧民族的發源地。呼倫貝爾草原夏季氣溫清涼，空氣清新，是優良避暑勝地。

貴州 烏蒙大草原

位於貴州的烏蒙大草原，最高海拔2857米，是貴州海拔最高、面積最大的高山草場。烏蒙大草原景區有10萬畝草場、4萬畝矮腳杜鵑，還有長海子、雲海佛光、懸崖峭壁、吳王紮營山、管家老巖、銀廠口子以及彝族風情等獨特的自然和人文景觀。

五、竹林遊

四川 蜀南竹海

四川，蜀南竹海。（中國天氣網）

四川宜賓蜀南竹海素以雄、險、幽、峻、秀著名，忘憂谷中有數十里蜿蜒的賞景小徑，兩邊的竹林綿延不絕，被稱為「翡翠長廊」，負氧離子含量高，是天然氧吧。

浙江 莫干山風景區竹林

浙江，莫干山風景區竹林。（中國天氣網）

浙江莫干山風景區是著名的避暑勝地，夏季天氣涼爽，7、8月份平均氣溫在24°C左右，且雨量充沛，有大量竹林可供觀賞，宛如世外桃源。