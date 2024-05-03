謔死者「肉末像肉燥飯」　醫院工讀生賺流量：喜歡以後多分享

台灣高雄市本月1日發生砂石車撞擊電動輔助車事故，導致一名婦人捲入車底遭輾，送往高雄醫學大學附設中和紀念醫院（高醫）搶救後仍不治。然而，事後驚傳院內工讀生在社群平台Threads上發文，指老婦人「左邊腿全部被壓爛，肉末有點像肉燥飯」，貼文一出引台灣輿論譁然。目前院方已對該名工讀生暫時停職，並發表聲明向死者家屬、社會大眾致歉。



事件起因為一名高醫急診工讀生在Threads上分享車禍新聞的照片，發文指出，這名傷者被送往高醫，看到傷況照片非常慘，「右邊小腿不見，左邊腿全部被壓爛，肉末有點像肉燥飯，對不起，腸子跑出來，他們還跟他用盧卡斯（自動CPR機器）欸」。

工讀生寫下，當時有詢問護理師學姊「不會邊壓，器官全部被壓出來嗎」。學姊則回覆說「其實會欸，血全部都流乾了」，不過該名工讀生竟說，自己看完照片後，肚子很餓，超想吃東西，完全不影響食慾，也自嘲說：「我怎麼可以冷血這樣」。

更讓人難以置信的是，該名工讀生發現文章發出後，引起不少網民關注，賺到流量後，工讀生竟表示，「原來大家很喜歡這種脆（Threads），我以後多分享」

這宗事件經網上傳播發酵，高醫3日對外發布聲明稿，針對急診部工讀生發文一事致歉。院方首先向死者家屬及社會大眾致上誠摯的歉意。院方指出，因急診部工讀生引用新聞事件照片，並在社群以文字發表不當言論，該行為已經違反員工行為規範等相關規定。

院方表示，已初步請工讀生刪文，同時經與該工讀生進行調查訪談，該工讀生深感懊悔並表達歉意，院方已對該名工讀生暫時停職並進行輔導關懷，同時配合衛生局調查後，依規定妥適處置。

高雄市衛生局對此表示，此則貼文疑有違反醫療法相關規定（揭露病人隱私），衛生局將依法定程序調查，並約談院方和該名工讀生陳述意見。