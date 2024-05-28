叩關WHA再度失敗　台官方：未來將以｢台灣及｢中華民國｣名義申請

第77屆世界衛生大會（WHA）於27日正式開幕，大會連續8年拒絕涉台提案，台灣以「中華台北」名義推動加入WHA再度叩關失敗。台灣衛生福利部長邱泰源表示，「舊問題尋求新方法，新問題尋求好方法」，示意台灣未來將以「台灣」以及「中華民國」的名義，爭取加入WHA申請成為WHA觀察員。



台灣衛福部長邱泰源連同台立法院副院長江啟臣，以及立法院三黨立委組成「世衛行動團」，飛赴瑞士日內瓦會場，表達台灣加入WHA的立場。27日上午，台灣友邦在世界衛生組織（WHO）總務委員會的閉門會議中，要求將邀請台灣以觀察員身分出席的提案納入本屆WHA議程補充項目，但總務委員會終拒絕建議大會排入議程。

台灣衛福部長邱泰源提及WHO不該應「不合理的政治考量」將台灣排除在外，並強調「兩岸互不隸屬是國際公認的客觀事實」，因此北京無權干涉。（台灣衛福部提供）

對此，邱泰源在當地舉行的記者會上表示，雖然台灣今年仍無法叩關成為WHA觀察員，但強調國際支持台灣的比往年更為強烈，台灣將與理念相近的國家進行雙邊會談，加深彼此交流與友誼。

值得注意的是，現場有媒體詢問明年度台灣官方是否仍將以「中華台北」名義推動加入WHA，邱泰源答稱，國家的主權，是不容受到任何的改變，這不但是歷史事實，也是國家主權問題，而在主權問題上是沒有打折扣空間，「台灣就是台灣，同時台灣的國名就是中華民國」。衛福部未來將以「台灣」及「中華民國」的名義，爭取加入WHA。