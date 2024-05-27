世衛大會第8年拒絕涉台提案　中方代表：一中原則人心所向

第77屆世界衛生大會在瑞士日內瓦5月27日開幕。大會做出決定，拒絕將個別國家提出的所謂「邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」的提案納入大會議程。為相關提案連續第8年被拒，亦是台灣領導人賴清德本月20日就任後，世衛首次拒絕將相關提案納入議程。



中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭表示，在中國台灣地區參與世衛大會問題上，中方立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這是聯大第2758號決議和世衛大會第25.1號決議確認的根本原則。民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，導致台灣地區參加大會的政治基礎不復存在。

陳旭指出，兩岸同胞是一家人，中國中央政府始終關心台灣同胞的健康福祉，在符合一個中國原則的前提下，對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排。台灣地區設有《國際衛生條例》聯絡點，獲取世衛組織發布信息的渠道暢通。台灣醫療衛生專家也能夠以個人身份參與世衛組織技術性活動，僅過去一年就達到21批24人次。

陳旭強調，世界衛生大會已連續多年拒絕所謂涉台提案。一段時間以來，國際社會絕大多數國家向中方重申堅定支持一個中國原則、反對台灣參加世衛大會，上百個國家通過專門致函世衛組織總幹事等方式支持中方立場。這充分說明，一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨，在世界衛生大會炒作涉台問題不得人心。