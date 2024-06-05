台軍：油料彈藥戰備存量調整完成　可滿足戰時所需

台灣防長顧立雄將在明日（6日）首度赴立法院外交及國防委員會業務報告，報告書提及作戰韌性重要性，並表示已完成糧秣、油料及彈藥等補給品戰備存量調整，同時採購戰機於戰時全妥善所需零附件，可滿足所需。另一方面，軍方指，自昨日（4日）上午6時起至今日（5日）上午6時止，計有19架次解放軍機逾越台海中線並到北部、西南空域，台軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。



台軍上午發布解放軍機動態，自昨日上午6時起至今日上午6時止，偵獲解放軍機26架次（其中逾越台灣海峽中線並到北部、西南空域19架次）、解放軍艦10艘次，持續在台海周邊活動。軍方強調，台軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。根據空軍公布的航跡圖，解放軍機分別距離基隆41浬、鵝鑾鼻40浬。

顧立雄明日將首度赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。書面報告書已送抵各立法委員辦公室，在提升作戰韌性部分，報告書指出，為即時掌握全軍部隊後勤現況、裝備妥善及維保進度，持續強化用兵後勤資訊系統，執行「建立後勤支援區、前支點及補給點管制」等功能研改及建構裝備維保跨軍種交修支援機制，可有效提升後勤支援效率。

而為強化戰鬥持續力，已完成糧秣、油料及彈藥等補給品戰備存量調整，可滿足戰時所需；同時持續編列預算採購四型機戰時全妥善所需零附件，確保軍隊整體戰力；另整合作戰區內所有建置輸具，結合各部隊戰術位置，執行補給品前推屯儲等整備作業，以降低戰損及縮短整補時效。

報告強調，指管通情系統為戰時敵首要摧毀目標，為支援聯戰指管機制持恆運作，台軍持續提升指管通資韌性、精進雷達性能、研製通資電反制裝備，亦積極統整民間通信資源與衛星能量，並運用國軍行動指管系統，建立多重指管備援手段。

前總統蔡英文任內重啟「國機國造」計劃，自主開發台灣軍機。圖為2021年3月2日，台灣漢翔飛機公司與台空軍合作「國機國造」的勇鷹型高級教練機進行首度公開雙機試飛。（漢翔公司提供）

報告又表示，「國機國造」規劃自2017年至2026年產製新式高教機66架，截至2023年累計交機27架，2024年預計交機18架；持續推動新一代輕型巡防艦等5型艦籌建，其中高效能艦艇第一批（6艘）2024年全數交軍服役；潛艦刻依節點執行裝備功能及泊港測試作業，後續執行海上測試；其餘新型救難艦及新一代輕型巡防艦均按計劃節點管制。

另「海空戰力提升計畫」依「聯合反制、整體防空及海上截擊」等作戰需求，規劃於2026年完成9型精準飛彈量產作業，產製進度均正常。針對一年期義務役訓練進度，截至5月底已接訓約3500人，新式入伍訓練課程執行至今，期末鑑測合格率達九成以上。