史上首宗！涉由德國寄8公斤K仔至台灣　港黑幫水房20歲男在台被捕

台媒中天新聞網18日報道，台灣警方破獲跨境運毒案，一名香港黑幫「水房」的香港籍20歲劉姓男子涉嫌赴台租屋，再利用國際包裹將重達8.61公斤、市值約1300萬元新台幣（折合約332萬港元）的氯胺酮（「K仔」），夾藏在磨砂膏及浴鹽袋由德國寄運入台灣，警方逮捕劉男及另外2名台籍男子送辦。這是首次有香港黑幫赴台進行走私毒品。



警方查獲重達8.61公斤、市值約1300萬元新台幣（折合約332萬港元）的氯胺酮（「K仔」，台灣又稱「愷他命」）。（影片截圖）

報道指，台灣當局於今年2月執行航空郵包檢查時發現2件可疑包裹，開封查驗發現包裹由德國寄出，以「浴鹽袋及身體磨砂膏」品項為掩飾，包裹內有浴鹽12袋、身體磨沙膏10罐，進一步檢查發現容器內竟夾藏重達8.61公斤的「K仔」。

台灣警方查出，其中一件毒品包裹收件人為香港籍20歲劉姓男子，劉男為香港黑幫「水房」成員，他先從香港飛往台北尋覓適合租屋處作為毒品包裹收件地址，租好房屋後返回香港，於今年2月前往台北租屋處領取毒品包裹。

台灣警方於2月7日逮捕第一件包裹收件人香港籍劉男，現場查扣重4.29公斤的「K仔」。（影片截圖）

台灣警方又查出第二件毒品包裹收件疑犯為台籍47歲劉姓男子，該男子受指揮到台北尋覓出租中或無人居住的地址作為收件地址。

台灣警方於2月7日逮捕第一件包裹收件人香港籍劉男，現場查扣重4.29公斤的「K仔」；另於2月29日逮捕第二件包裹收件人台籍劉姓男子以及提供收件人電話的台籍31歲余姓男子，現場查扣重4.32公斤的「K仔」。

台灣警方指，3名運毒集團成員均查緝到案，全案訊後依違反毒品危害防制條例移請台北地方檢察署偵辦，3人經檢方複訊後遭法院裁定羈押，警方將持續溯源追查上游成員及幕後負責人到案。