台女星遊港用人民幣付款遭香港人出征！終刪照道歉：這是言論自由

台灣藝人謝忻早前在香港的便利店用人民幣結帳，卻被後方中年男破口大罵。謝忻一氣之下也忍不住回罵，並在FB發布一張手拿人民幣自拍的照片講述事件，結果卻遭到香港網友批評「明明已經好多種付款方法可以選擇，偏偏要用人民幣cash，擺明搞事」。



事隔兩天，謝忻7日（周）發出道歉文，「如果有RMB（人民幣）的那張照片讓任何的香港朋友感到不適，我道歉，鄭重道歉」，並刪去她拿著人民幣自拍的照片。



謝忻早前在FB發布的一張手拿人民幣自拍的照片。（謝忻FB）

謝忻在香港的便利店用人民幣結帳的做法被不少網友批評，「明明已經好多種付款方法可以選擇，偏偏要用人民幣cash，擺明搞事」、「到別人的地方，行使當地的銀幣跟語言是基本尊重」。

謝忻7日發文回應稱，「我把前一篇文章換成了M+的照片，記錄我去了M+，如果有RMB的那張照片讓任何的香港朋友感到不適，我道歉，鄭重道歉。」

她澄清那張照片不是事前拍的，更不是事發當時拍的，謝忻解釋拍照的用意，「因為這一生從沒這樣被陌生人當眾用F-word辱罵過，想跟元兇合拍一張，跟多數人拍照的原因一樣，單純就是想留個記錄。」

她又指，拍照的情境不重要了，出征的台灣或香港朋友應該也不會在乎，「一張照片大家就各取所需，各自代入，各自投射，各自宣洩。」儘管她有時難免懷疑那條界線在哪，但這就是言論自由。

據早前報道，謝忻7月1日在香港轉機時想趁機到M+參觀，順路到便利店買東西時，拿出先前旅遊沒花完的人民幣問店員可不可以用來結帳，卻被排在後方的中年男暴怒連環開罵，甚至還對她大喊「Fuck you!」，謝忻稱自己環顧四周，包括7-11店員將近10人在現場，卻沒有人願意幫忙，她表示，自己這輩子從未在大庭廣眾下被這樣罵過。

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