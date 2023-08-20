台女星謝忻來港遊用餐被告知｢No cash｣　商戶拒收現金不屬違法？

台灣女星謝忻早前到港旅遊，但她落船到餐廳用餐時，被店家告知不收現金，只收電子支付。險食霸王餐的她只能向路人求救，幸有好心人出手相助才順利解決。



8月14日，謝忻在Facebook 發文稱，當日她在海港城的漢堡店「Honbo」用餐，吃完準備結帳時卻被收銀員告知「No cash, but we accept all kinds of payments」，表明不收現金，只收電子支付。

謝忻早前在海港城的漢堡店「Honbo」用餐，吃完準備結帳時卻被收銀員告知「No cash, but we accept all kinds of payments」。（Facebook@謝忻）

謝忻表示，自己的信用卡放在郵輪保險箱的銀包中，平時沒有使用電子支付的習慣，身上只有600元港幣現金，「當時的我害怕極了」。

驚慌到六神無主的謝忻突然看到有一位說中文、看起來又和顏悅色的女生路過，於是用「厚臉皮大絕」上前向對方求救。她問道：「請問您可以幫我付漢堡的錢嗎？」，對方一開始有些錯愕，但聽完謝忻的解釋後，二話不說便拿出手機到櫃檯幫她結帳，事後還一度不收謝忻的錢，雙方拉扯後才勉強收下。

事後，謝忻也感嘆「好人一生平安」、「希望不要再有下次了」，希望不要再遇上這種尷尬事。

事件在網上引起討論，有人昨日（19日）在涉事餐廳的Instagram 帖文中留言「Why can't pay by cash?」（為何不能現金支付），卻獲商家回應「because it is the 21st century.」（因為這是21世紀），隨即引起網民不滿。

涉事商家今日（20日）留言就事件致歉，並解釋自2022年11月起已拒絕現金支付，若顧客未能使用電子支付，可向店內職員尋求協助，店員將用信用卡先為顧客付款。

不少網民甚至懷疑店家拒收現金是犯法行為。根據《法定貨幣紙幣發行條例》及《硬幣條例》規定下，所發行的紙幣和硬幣均為香港法定貨幣，是一種有效和合法的支付媒介，但香港並無禁止商舖拒收法定貨幣的規定，即商舖可拒收港幣。

對於商戶拒收現金是否違法，金管局曾表示，在商業交易中，交易雙方可因應實際情況及需要，決定有關的交易條款，包括支付媒介，是否接受現金支付屬商業決定。