台女星謝忻來港遊用餐被告知｢No cash｣　商戶拒收現金不屬違法？

台灣女星謝忻早前到港旅遊,但她落船到餐廳用餐時,被店家告知不收現金,只收電子支付。險食霸王餐的她只能向路人求救,幸有好心人出手相助才順利解決。



8月14日,謝忻在Facebook 發文稱,當日她在海港城的漢堡店「Honbo」用餐,吃完準備結帳時卻被收銀員告知「No cash, but we accept all kinds of payments」,表明不收現金,只收電子支付。

謝忻早前在海港城的漢堡店「Honbo」用餐,吃完準備結帳時卻被收銀員告知「No cash, but we accept all kinds of payments」。(Facebook@謝忻)

謝忻表示,自己的信用卡放在郵輪保險箱的銀包中,平時沒有使用電子支付的習慣,身上只有600元港幣現金,「當時的我害怕極了」。

驚慌到六神無主的謝忻突然看到有一位說中文、看起來又和顏悅色的女生路過,於是用「厚臉皮大絕」上前向對方求救。她問道:「請問您可以幫我付漢堡的錢嗎?」,對方一開始有些錯愕,但聽完謝忻的解釋後,二話不說便拿出手機到櫃檯幫她結帳,事後還一度不收謝忻的錢,雙方拉扯後才勉強收下。

事後,謝忻也感嘆「好人一生平安」、「希望不要再有下次了」,希望不要再遇上這種尷尬事。

事件在網上引起討論,有人昨日(19日)在涉事餐廳的Instagram 帖文中留言「Why can't pay by cash?」(為何不能現金支付),卻獲商家回應「because it is the 21st century.」(因為這是21世紀),隨即引起網民不滿。

涉事商家今日(20日)留言就事件致歉,並解釋自2022年11月起已拒絕現金支付,若顧客未能使用電子支付,可向店內職員尋求協助,店員將用信用卡先為顧客付款。

不少網民甚至懷疑店家拒收現金是犯法行為。根據《法定貨幣紙幣發行條例》及《硬幣條例》規定下,所發行的紙幣和硬幣均為香港法定貨幣,是一種有效和合法的支付媒介,但香港並無禁止商舖拒收法定貨幣的規定,即商舖可拒收港幣。

對於商戶拒收現金是否違法,金管局曾表示,在商業交易中,交易雙方可因應實際情況及需要,決定有關的交易條款,包括支付媒介,是否接受現金支付屬商業決定。