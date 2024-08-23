巴拉圭總統表態對中貿易開放 外交部：先作出「正確決定」

巴拉圭總統培尼亞（Santiago Pena）近日表示，對透過南方共同市場（Mercosur）與中國達成貿易協議抱持「完全開放」的態度，這一表態引發關注。外交部發言人毛寧以「重要的是巴拉圭政府應當作出正確的決定」做出回應，台灣外交部則稱培尼亞挺台立場不容質疑。



巴拉圭是目前南美洲唯一與台灣保持邦交的國家，這一立場長期以來被視為阻礙巴拉圭農作物出口至中國的原因之一。

巴拉圭總統培尼亞（Santiago Peña）2024年8月21日在巴拉圭首都亞松森（Asuncion）接受路透社採訪時拍照。（Reuters）

針對培尼亞的表態，外交部發言人毛寧在8月22日的例行記者會上強調，巴拉圭政府應作出「正確的決定」，並重申中方希望巴拉圭能夠順應歷史潮流和人民願望，早日與中國建立正常的外交關係。毛寧進一步指出，中國重視與南方共同市場及拉丁美洲的經貿合作，但「最重要的是巴拉圭政府應當作出正確的決定」。

培尼亞日前接受《路透社》專訪時提到，巴拉圭對中國的立場是開放的，但與中國達成貿易協議的阻礙在於巴拉圭對台灣的承認。培尼亞強調，他支持推進貿易協議的進展。

對此，台灣外交部同（22）日回應表示，培尼亞受訪時也提到其他南方共同市場成員國的立場，顯示該議題並未在成員國間達成共識。台灣外交部表示，認同國際間公平互惠的經貿交流，但也認為南方共同市場的成員國會審慎評估與中國的經貿往來，並強調巴拉圭與台灣的邦誼堅定不移，培尼亞挺台立場不容質疑。

台灣外交部強調，巴拉圭是台灣在南美洲的重要友邦，雙邊在各領域攜手推動多項合作計劃，並將繼續深化這一友好關係。