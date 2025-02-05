單車高掛台北捷運車廂欄杆　台網怒轟：沒水準　當裝置藝術嗎？

台北捷運近日發生單車亂象，一名乘客搭乘中和新蘆線時，驚見車廂內竟有五輛自行車隨意擺放，其中三輛更被直接掛在車廂內的扶手欄杆上，讓人難以置信。而疑似車主的四名乘客則席地而坐，一邊滑手機、一邊聊天，對於車廂內的這番景象毫不在意。這段畫面曝光後，立刻在社群媒體上瘋傳，許多網民對此行為感到憤怒，痛批「沒水準」、「這是北捷裝置藝術嗎？」



台媒《自由時報》報道，影片在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」曝光後，引發熱烈討論。不少網民留言表示，將自行車掛在車廂扶手上實在離譜，「吊自行車算啥？下次改掛人嗎？」「長知識了，原來北捷扶手也能掛單車」「這樣掛法，根本把整節車廂包下來了」。不僅影響其他乘客的乘車體驗，更有安全疑慮，萬一捷運在行駛過程中突然減速或晃動，懸掛的自行車恐怕會掉落，對周圍乘客造成危險。

台北捷運車廂內竟有民眾無視規定，將自行車高掛在欄杆上引發熱議。（擷取自重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心/臉書社團）

針對這起事件，台北捷運公司表示，目前尚未接獲相關通報，但強調該旅客行為已影響行車安全，違反《大眾捷運法》第50條第1項第14款，若經勸阻不聽，將面臨最高新台幣7500元（約合1778港元）罰鍰。此外，捷運公司也提醒，若因自行車懸掛不當導致捷運設備或第三方受損，車主須承擔相應法律責任，捷運公司亦有權拒絕運送違規旅客。

台北捷運規定，攜帶自行車搭乘捷運時，須遵守特定時間與進出站方式，例如平日僅限10時至16時、22時後進站，假日則全時段開放。車主進出車站時，須使用電梯，不得搭乘手扶梯或樓梯，並且只能搭乘捷運列車的第一節與最後一節車廂，每個車門旁最多僅能放置一輛自行車。此外，車主應「車不離身」，隨時扶持自行車，避免影響其他乘客與行車安全。

圖為台北捷運忠孝復興站。(陳鄭為/攝)

台北捷運公司呼籲，若乘客在捷運車廂內發現異常狀況，可透過列車內的對講機聯繫行車專員，或直接通知站務人員，亦可透過北捷AI智能客服通報，捷運公司將派員前往處理。這起事件不僅再度引發民眾對捷運單車規範的關注，也凸顯部分旅客未遵守乘車禮儀所帶來的行車安全問題。