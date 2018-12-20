【江丙坤逝世】陳雲林中午抵台赴海基會弔唁　未發表講話及受訪　

台灣前海基會董事長江丙坤今年12月10日離世，享年85歲。過去曾與江丙坤先後進行8次「江陳會談」的大陸海協會前會長陳雲林，今日中午（20日）亦已抵達台灣，前往海基會弔唁。 據悉，陳雲林此行原打算順便拜訪國民黨榮譽主席連戰，但台灣陸委會早前已明言此舉並「不適宜」。

大陸海協會前會長陳雲林抵達台灣，前往弔唁江丙坤。（中央社）

僅在台逗留一天

陳雲林今日搭乘南方航空公司班機於大約中午11時59分抵台，他此行主要以「個人名義」弔唁江丙坤，在機場向媒體揮手點頭致意後，隨即在環宇商務中心安排下完成VIP通關，並驅車離開桃園機場直奔台北，其同行的尚有國台辦綜合局局長兼海協會秘書長馬國樑，以及國台辦前港澳局局長王憲及兩位秘書。陳雲林將在台灣停留一天，預計明日搭機返回大陸。

根據安排，陳雲林一行將在今日下午前往海基會，由海基會董事長張小月及秘書長姚人多出面至一樓大廳迎接。雙方握手致意之後，陳雲林一行人將進入設在二樓公亮廳的追悼會場行禮致意。據初步規劃，陳雲林在致哀前後都不會發表公開談話，但不排除將以新聞稿的方式，說明他對江丙坤的追悼和思念。

陳雲林過去曾與江丙坤先後促成8次「江陳會談」。（中央社）

欲拜訪連戰遭阻

值得注意的是，追悼會場設置以來一直沒有開放媒體入內拍攝；但在江丙坤舊屬安排下，陳雲林進入會場致哀的過程將由兩岸媒體派代表入內拍攝並提供公共訊號，其中陸方媒體代表為中央電視台。

雖然兩岸均將陳雲林此行定調為「個人名義」，但陳雲林來台消息早前不僅由國台辦發佈，其隨行人員也包括現任及前任國台辦官員。對於早前有消息指陳雲林此行有意順道拜訪國民黨榮譽主席連戰，陸委會主委陳明通周一（17日）強調，陳雲林來台很單純，「不要去橫生枝節」，經溝通後陳雲林已將拜會連戰行程刪除，若下次陳雲林以「自由行」見連戰，陸委會「一定開這門」，強調兩岸「沒有私誼和私交」。

（上報/中央社）