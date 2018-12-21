【司法改革】台推大法官會議法庭化　以「宣判」取代「釋憲」

台灣立法院周二（18日）三讀通過《憲法訴訟法》，法案將自公布之日起3年後實施，宣告施行至今超過25年的《大法官審理案件法》將成為歷史。 新法案要求台灣大法官進行違憲審查時回歸法院運作模式，大法官的案件辯證過程將公開化，未來民眾可以就個案對法院判決的合憲性提出異議，向憲法法庭提起違憲聲請，而憲法法庭將公開審判案件。台灣司法院稱，新法將令台灣的釋憲制度開展新紀元。

台立法通過《憲法訴訟法》，未來憲法法庭將公開審查個案判決的合憲性。（司法院網站）

司法院秘書長呂太郎周二（18日）召開記者會表示，考量新制運作需要有充足的準備時間及必要配套建置，因此《憲法訴訟法》自公布後3年施行。

本次修正重點包括，全面司法化、裁判化及法庭化；引進德國的「裁判憲法審查」制度；引進美國「法庭之友」制度廣徵意見；公開透明憲法審查程序；調降憲法審查案件的表決門檻，藉此提高審理效率，以及明定總統、副總統彈劾案件的審理規定等。

呂太郎表示，這次修法引進的「裁判憲法審查」制度，令到未來大法官可審查個案判決的合憲性，對於民眾認為終審判決不利，且有牴觸憲法者，得向憲法法庭聲請判決違憲，並以憲法法庭開庭宣判取代過往的解釋，憲法保障人權的意旨將貫穿到每個個案。

呂太郎解釋，透過新法，無論是終審判決所適用的法規違憲，或是法規沒違憲但終審見解違憲，都可以受到大法官的救濟。

（綜合報道）