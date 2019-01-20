台灣一憲兵被曝販毒遭逮捕　當局否認涉毒士兵為總統官邸憲兵

台灣號稱「總統鐵衛隊」憲兵332營，前年發生3名憲兵吸食安非他命（俗稱冰毒）的事情，引起軒然大波。台灣媒體近日再報道，該營再傳出一名張姓憲兵涉嫌販賣大麻長達半年，目前已被汰除。

台灣總統府和憲兵。（資料圖片）

台灣《鏡周刊》1月19日爆料稱，警方日前發現有人販賣毒品，之後經調查確認，此人是任職於戍守總統府官邸的憲兵332營張姓士兵，在確認張姓士兵有自行種植大麻且販賣的行為後，入營將他逮捕。

憲兵指揮部同一天下午發布新聞稿表示，張姓士兵日前遭警方查獲持有大麻毒品，全案已由台北市警察局萬華分局偵辦，但媒體報導指稱張姓士兵是自己種植大麻，以及警方入營逮捕的情事均不是事實。憲兵指揮部指出，針對張姓士兵違法，已記兩大過，並辦理汰除作業，會檢討成因，增加官兵法治教育，避免再發生類似案件。

台灣總統官邸門外。（聯合新聞）

台當局澄清涉毒士兵負責總統官邸勤務

據了解，檢警根據張的供詞擴大追查，又至少逮捕2名涉案毒販、毒蟲，也不排除販賣給軍中同僚，全案仍在偵辦中。憲兵332營及211營，皆為同屬維護總統府及官邸單位，勤務攸關元首維安，但近年陸續傳出集體吸毒、性騷擾、清槍走火等離譜事件，這次又爆出憲兵是大麻小藥頭，外界質疑是否軍紀鬆馳才會連連出狀況。

台灣總統府發言人黃重諺當天表示，軍人涉入毒品案辱及軍譽，支持軍方、司法給予最嚴格處分。他還強調，張姓士兵職務是負責位於北市復興南路營區的衛哨，非總統府或總統官邸勤務。

（綜合報道）