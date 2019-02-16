【亂世重典】年逾5萬人酒駕　台立委：致死應依殺人罪論最高判死

據台灣法務部統計，最近3年的酒駕判決確定者皆超過5萬人，其中酒駕累犯比率從24%逐年增長到31%，2018年更有近1/3是累犯，趨勢令人擔憂。加之近來頻發酒駕致死事故，台灣社會有聲音要求加重相關刑責。 台灣行政院長蘇貞昌本月初指出，酒駕致人於死等同故意殺人，應予嚴懲；法務部亦透露着手修法，酒駕致死且酒測值超過每公升0.75毫克，就將依故意殺人罪論處，最高可判死刑，引發朝野各界激烈論辯。 有國民黨立委則反對法務部依酒測值作為判定故意殺人的門檻，將提出修法，凡酒駕再犯致死皆作為殺人罪行。

台灣近來頻發酒駕致死案件，朝野各界紛紛呼籲修法，將酒駕致死依殺人罪論處。（示意圖／TVBS）

國民黨立委沈智慧周四（14日）召開記者會指出，將在立法院新會期開議後提出《刑法》第185條之3修正草案，酒、毒駕致人於死，尤其是累犯，最高可處死刑或無期徒刑，同時修法要求酒駕者車輛強制加裝「酒精鎖」，呼氣通過才能開車，希望修法能在該會期順利通過三讀。

沈智慧說，若是酒駕初犯就按照原來的刑度，若是酒駕、毒駕再犯肇事致人於死，增列死刑、無期徒刑，她在農曆新年連假時和律師團討論，律師擔憂刑度太重，但沈智慧認為這是民眾現在關心的事，地方上許多民眾都對她說「要趕快修法，酒駕就是要判死」。

沈智慧認為，法務部草案擬以酒測值每公升0.75毫克做為區別酒駕殺人和一般公共危險罪的門檻，這樣的分類不以事實結果論斷，而偏向「過程證據」，不僅荒謬更有敷衍民意之嫌。

（綜合報道）