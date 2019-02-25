【奧斯卡2019】華裔導演《包寶寶》得獎　台媒抽水：韓國瑜助攻

奧斯卡都和台灣政治有關係？第91屆奧斯卡頒獎禮剛於香港時間今（25）早舉行，由彼思動畫工作室（Pixar）出品，華裔女導演兼動畫師、祖籍四川的石之予（Domee Shi）製作的《Bao》（包寶寶），贏得最佳動畫短片獎，但沒想到卻有台灣媒體硬是將高雄市長韓國瑜和這部短片做連結，稱會得獎全是因「韓流發功」，讓許多網民觀得直呼「造神無下限」。

台媒指華裔導演石之予《包寶寶》奪奧斯卡，是因高雄市長韓國瑜的助攻。（截取網絡）

台灣高雄市長韓國瑜日前在臉書上，邊喝酒、邊直播，說「全台灣人都欠高雄人」，而台灣總統府發言人黃重彥聽聞之後，則在臉書暗酸「土包子喝醉，只會變成喝醉的土包子」，引起熱議，頓時讓「土包子」的話題在台灣延燒。

恰逢第91屆奧斯卡頒獎典禮，最佳動畫短片獎由彼思製作，加拿大華裔導演石之予所編導的動畫短片《包》所拿下。這部探討華裔移民的親子關係的短片，透過擬人化的方式讓「包子」變成了主角，新穎的題材、流暢的特效以及溫馨的劇情，也引起高度的討論。

但沒想到有台灣媒體《中天電視台》將這部得獎短片，與當今台灣「韓流」做連結，以「『韓流』發威助攻！《包子》奪奧斯卡最佳動畫短片」為題做了一則新聞。

兩件八竿子打不著的事件，硬是要湊在一起，甚至還有韓粉高聲疾呼「厲害了，連奧斯卡頒獎也有韓總的身影」、「韓流燒到奧斯卡，我們韓總是世界偉人！中華民國之光」，讓人不免質疑這是否存在平行世界。

不過另一方面，有些網民將這段新聞畫面截圖直批，「造神再次突破下限」，也引起其他網民熱議稱，「笑死人，真的有夠會唬」、「看到頭都痛了，況且導演和台灣一點關係都沒有」、「這媒體令人作嘔」、「到底關聯性在哪」。

（綜合報道）