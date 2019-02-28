台灣3款降血壓藥共600萬顆含致癌成分遭下架回收　雅培有份

去年7月起陸續傳出有中國大陸、印度藥廠製造的降血壓原料藥，被驗出含有可致癌物質「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）以及「N-亞硝基二乙胺」（NDEA），台灣衛生福利部食品藥物管理署因此展開清查。 食品藥物管理署27日（周三）宣布再增3款降血壓藥使用有可致癌物質的原料，出貨量共計600萬顆，涉及瑩碩生技醫藥公司和雅培公司，又要求問題藥品即刻下架，藥廠並於一個月內完成回收。

瑩碩的「德壓悅膜衣錠160毫克」共3個批號遭下架回收。（食品藥物管理署）

食品藥物管理署稱，接獲瑩碩生技醫藥公司和雅培公司通知，該等公司自主檢驗2017年留樣的纈沙坦（Valsartan）原料藥，有3批原料藥檢出含「N-亞硝基二甲胺」NDMA，均來自中國大陸的浙江天宇藥業股份有限公司。

問題原料藥共製成3款藥品，包括瑩碩的「德壓悅膜衣錠160毫克」共3個批號、177萬顆；瑩碩的「可德壓悅膠囊80/12.5毫克」藥品共6個批號、53萬顆；雅培的「易德壓悅膜衣錠5/80毫克」共19個批號、369萬顆。

雅培回應事件時稱，涉事降血壓藥是兩年前由瑩碩製造，雅培去年初才取得該藥品的藥物許可證，但仍將協助下架回收。

去年以來共有44件藥品檢出NDMA或NDEA

食品藥物管理署表示，自去年事件爆發以來，共抽驗來自20項原料的145件原料藥，以及53件輸入製劑，其中有44件檢出「N-亞硝基二甲胺」NDMA或「N-亞硝基二乙胺」NDEA，且目前清查工作仍在進行中，若在下月11日前沙坦類藥品未檢驗完畢，就得先全數下架。

（中央社）