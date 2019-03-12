【講大左？】熊貓送高雄計劃有變　市觀光局長：需兩岸各單位同意

早前有消息指，重慶動物園將向高雄送贈7歲的母熊貓「融融」與8歲的公熊貓「雄雄」，引起台灣各界熱議。高雄市長韓國瑜更表示，希望兩隻熊貓的名字分別改名叫「發大財」和「賺大錢」。 不過，提案向高雄贈送大熊貓的全國人大代表許沛稱，送大熊貓只是「個人的建議案」，沒想到會引起轟動；高雄市觀光局長潘恆旭亦改口道，熊貓能否到高雄要「過三關」，需兩岸各單位同意方能成事。

台灣省人大代表許沛（圖）此前表示要「向高雄市贈送大熊貓」。（資料圖片）

早前報道，台灣省人大代表、全國台聯副會長、重慶市台聯會長許沛表示，會在此次兩會上建議「向高雄市贈送大熊貓」，又稱「人要交流，動物也要交流」，熊貓能成為「兩岸一家親」的友好象徵。此後，台媒報道潘旭恆周日（10日）證實，一周前已就熊貓一事與重慶方面見面，重慶動物園將致贈兩隻熊貓給高雄，高雄觀光局還將成立「熊貓小組」，預計6月份前往重慶考察。

消息一出即引起外界熱議。許沛今日（12日）接受台媒訪問時澄清道，自己沒有和潘恆旭見面，又指台灣媒體「可能有些不是很確實的過度解讀」。她說，重慶市早前有交流團前往高雄，曾提到高雄和重慶的動物園可以「接對子」，相互之間做一些交流，但和熊貓的事情沒有關係。「不是說重慶動物園的貓熊要去高雄，沒有說這些事情」

她又說，送熊貓到高雄是她今年在兩會上提出的「個人的建議案」，沒想到會引起這麼大的轟動。

高雄市觀光局長潘恒旭10日在個人Facebook發布3張熊貓照。（潘恒旭Facebook）

熊貓赴高雄需要「過三關」

面對爭議，潘恆旭今日（12日）在Facebook刊文表示，3月1日來壽山動物園交流的是渝台經貿文化交流中心主任王呂剛，在兩會提案的人大代表是許沛。他說當時受訪就說得很清楚，熊貓案要過三關，一要先過大陸中央林業局同意，第二要經市議會同意，第三是重慶動物園。

潘恆旭又說，高雄市府仍會徵求議會意見，現階段還是準備並組大熊貓團隊評估相關事宜。

此外，行政院農委會主委陳吉仲昨日（11日）亦就此表示，依《野生動物保育法》規定，野生活體動物要輸入，需經農委會林務局同意，且只能作為教育、研究使用等用途。