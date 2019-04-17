【太陽花學運】一部「15秒造英雄」故事：《我們的青春，在台灣》

《我們的青春，在台灣》（下簡稱《我》）是台灣紀錄片導演傅榆耗時6年拍攝完成的記錄長片，該片獲得2018台北電影節最佳紀錄片獎，並得到金馬獎最佳紀錄片獎。目前，也取得了美國奧斯卡最佳紀錄片的門票。 據悉，《我》片拍攝兩名社會運動者陳為廷、蔡博藝在6年之間，從大鳴大放到默默沉潛的過程。然而在這段改變的路程中，最受衝擊的，可能正是掌鏡人本身。

試想一個情景：你是一個年輕的「運動者」，你每次出門抗爭，也許為了公理、為了正義，也許只是因為你想出頭；也許更因為你有大把青春揮霍──你很閒。而每次你「出動」，一起的只有十幾人，最多幾十人，而且總是熟面孔。員警總比你們還多，甚至記者都比你們還多──如果有記者的話。

「《我們的青春，在台灣》這部片能變成現在這個樣子，其實有一個非常重要的人，默默地在背後影響著我。」──導演傅榆。（截取官方Facebook）

成功也許更可怕

這種情況下你們的運動絕不會有用。你知道這個事實，但你告訴自己，也告訴同伴，這種情況絕不會久，總有一天你們的運動會喚醒沉默的大眾。也許你相信，也許你不相信，也許你只是需要持續去「運動」，好打發時間而已。

然後那一天突然到來。成千上萬的人在夜色中到來，人手、物資、乃至金錢源源不絕的湧進。「沉默的大眾」依舊沉默，但他們注視著你，等待著你，只要你一聲令下，他們肯沖向任何一個政府重兵把守的抗爭標的。你給出命令，你是英雄，也是罪人。你不給命令，你是懦夫，更是偽君子──是你給他們示範了抗爭，你怎麼能不繼續帶著他們去抗爭？

三位「運動者」，在一場台灣24年來最大型的社會運動之後，他們從接近成功的巔峰，轉瞬墜入失望的谷底，曾經堅持的理想，還有可能延續嗎？（截取官方Facebook） 運動者的困境 電影《我》片透過在當年最出風頭以及身分最特殊的兩名運動者，揭示了這樣一個事實：這些「運動明星」讓追隨者們看到了運動，認可了運動，甚至親身投入了運動──然後這些帶頭的運動明星就不見了。也許他們終於「搞膩了」；也許他們終於害怕起得罪政府的後果；也或許他們只是──例如說，要出國唸書，要找份工作，終於要把人生「上軌道」了。 可是對於那些被留下的追隨者而言，很難不認為自己被「背叛」、「放棄」了。原本渾渾噩噩度過每一天的自己，突然看見了那盞理論的明燈、那處道德的高地，赫然發現了人生的意義。可是當自己義無反顧的撲向前去時，明燈熄滅、高地崩塌，徒留在黑暗中墜落回那個渾渾噩噩的自己。 也難怪追隨者會有怨言，若沒有這些人，自己也是平平安安的過日子；這些人出來搞事，卻讓我們開了眼界，看見了這世上更多的可能性。現在他們拍拍屁股就跑了，可我們還能回去平平安安的過嗎？能嗎？

這場「運動」造就了一個台灣學運明星、一個喜愛台灣的當紅中國大陸學生、一個政治狂熱的台灣紀錄片工作者。（截取《我們的青春，在台灣》官方Facebook） 英雄廉價 有句話說：「網絡時代，每個人都能出名15秒。」這本是在描述，在這個被網絡高度鏈接起來的社會，人氣暴起暴落的可能性：只要一個偶然，隨時隨地都能產生出一個「15秒大明星」，而15秒後，其人卻又回歸寂然。 我們也可以換句話說：「在網絡時代，每個人都能當上15秒的英雄。」大多數人本是渾渾噩噩，因為我們無心、無力、更無門路去打開自己的眼界：為了生活尚且不及，哪有時間和金錢去「充實心靈」、「拓展人生」。正因為如此，當我們透過網絡，看到千里之外的某人為我們揭示了真理、打通了道路，我們才特別如此如此深受感動，義無反顧。 可是「15秒英雄」之所以只有15秒，就在於其人本沒有成為英雄的基礎，往往只是在適當的時間做了適當的事情，透過網絡極端放大了媒體效果，如此而已。時日一長，其人終將回到原形，也許不過是個普通人，也許還是個壞人、惡人。

2014年，在學運明星的號召下，台灣民眾佔據立法院長達24天，一度攻占行政院，最多曾聚集超過10萬人，是近年台灣社會運動的最高峰，影響遺留至今。（截取《我們的青春，在台灣》官方Facebook）

永遠有下一個

也許這說明瞭為什麼那些靠近核心的運動者，比起最外圍的追隨者們更能體諒那些「英雄」：因為他們透過近距離的觀察，早就能看穿其人本質，既能看穿，就無幻滅──而之所以不點破，正因為他們是同伴，更因為他們也需要「英雄」。英雄能凝聚人心，沒有英雄，運動難以成事；但英雄又往往是虛幻的，英雄幻滅，運動由此失敗。

記錄片的最終，兩名主角回到鏡頭之前，並不覺得自己需要負責什麼：他們當時做了他們想做的事情，現在他們有其他想做的事情。就像當時另外一個學運明星說的：「為什麼你們需要我來告訴你們答案？我們出來抗爭，不就是因為我們相信每個人都有權展現自主意志嗎？」也許他們的確沒變，也許變的是那個望向他們的自己。

正因為所有的參與者都經歷了同樣的歷程，當所有人回到了日常的生活中，必定有「哪裡」不再相同。也許這才是所有運動最終的價值。若自由的代價是永恆的守望，也許民主的代價便是永恆的抗爭──在一次又一次的抗爭中，在每個人的心底淬煉出英雄的潛力。畢竟，到頭來，每個人都能是下一個「15秒英雄」。