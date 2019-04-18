【有片．多圖】歷代警察制服見證台戰後史　新制服擁五大獨特設計

台灣警察今天（18日）全面換上新制服，此前的淡紫白色制服正式走入歷史。警政署發布全新影片，以身着新裝的警察為民服務、購買膳食、打擊犯罪等多個場景，展示五大新設計理念。截至下午6時30分，影片吸引7.1萬人次觀看，超過4700次讚好及回應。 回顧台灣警察歷代制服，從跟隨軍方風格，一步步走向對警察較為實用且美觀的新式制服設計，記錄下自台灣光復、戒嚴時期、解嚴後的政治氣象和社會光景。

歷代警服見證台灣戰後史。圖為自1966年至今3款警察制服的演變。（中央社）

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台灣警察制服今天全面換新，回顧警服歷史，從台灣光復後的國民政府警服，到戒嚴時期受軍方影響的棕色款式，再到1987年啟用的淡紫白色西裝領型制服，演變至今天的藏青色「專業戰術型」制服。

此前沿用32年的淡紫白色警察制服，因是用襯衫、領帶、皮鞋，在夏天有悶熱等不舒服狀況，造成基層警員值勤不便。警政署自2016年4月下旬着手研修制服改革。去年2月，透過警民共同票選後，決定採用「藏青色專業戰術型」為新制服款式。

警政署透過Fb「NPA 署長室」發布影片，介紹新警服設計特點：

【胸前暗袋】可以收納小筆記本、特勤耳機麥克風等 【魔術貼開口設計】便於上開取物 【多功能戰術褲】斜口設計，大腿側口袋內有夾層，共計6個 【秘錄器掛孔】提供更完整、更穩定的搜證畫面 【戰術靴】具有良好包覆性，較此前的皮鞋大為提升舒適度

從台灣光復、國府遷台到解嚴

1945年8月15日，日本在第二次世界大戰中戰敗而宣告投降。同年10月25日，國民政府接收台灣。從警政署資料照片可見，當時的國民政府警察身着淡青色制服、勤務腰帶；及至翌年改為黑色制服。

國民政府1949年遷台後實施戒嚴，台灣的警察制服此後又歷經3度沿革。第一次沿革是1966年，當時的警服為棕色制服，深受軍方影響，夏季制服為棕色衣、褲、圓形警帽；冬季制服為白色襯衫、黑色中山裝式常服。警察着裝分為甲、乙兩種，甲種着裝攜帶勤務腰帶、戴頭盔、綁腿，乙種着裝為戴圓形警帽、着制服。

國府遷台後警服第二度沿革則是1987年，解嚴後的制服改採西裝領型外套、西裝褲，搭配淡紫白色襯衫、領帶、皮鞋，於1988年警察節時正式換裝。當時的夏季制服為淡紫白色襯衫、藏青色長褲、盤帽；冬季制服為淡紫白色襯衫、藏青色領帶、外套、褲、大衣，女警則穿着裙褲。

新警服分冬夏季2款

至於在今天全面啟用的「專業戰術型」新警察制服，帽子分為冬、夏季使用2款，外套加強收納及保暖散熱功能，長袖及短袖上衣除增加收納功能、延展性外，前襟由鈕扣改為拉鍊式，亦能降低女警執勤時的走光風險。

警政署表示，現行制服使用逾30年，今天開始全面換新裝，為避免民眾短期間內未適應警員新警察制服，甚至可能造成民眾質疑、藉故在警員執勤時不配合等，已要求全台各級警察機關積極加強宣導，並提醒警員注意執勤安全，因為這是警察代代傳承的驕傲與使命。

（綜合報道）